مؤتمر حول علاقات الصين بالعالم الإسلامي وعُمان.. ديسمبر المقبل



مسقط - الرؤية

استقبل سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بمكتبه سعادة خالد إرن المدير العام لمركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (ارسيكا)، وبحث اللقاء التحضيرات التي تجريها السلطنة لاستضافة مؤتمر "تاريخ علاقات الصين بالعالم الإسلامي وعٌمان نموذجا" والذي سيعقد خلال الفترة من 23-24 ديسمبر المقبل.

وسيسلط المؤتمر الضوء على العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والتاريخية والسياسية بين الصين وعمان باعتبارها أحد حواضر العالم الإسلامي قديما وحديثا.

وثمن سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات دور مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (ارسيكا) وما يقدمه من دعم لهكذا برامج وفعاليات، مشيرا إلى عمق العلاقات التي تربط السلطنة بجمهورية الصين الشعبية، إلى جانب أهمية دراسة العلاقات التي تربط الدول الإسلامية بجمهورية الصين الشعبية.

من جانبه أعرب خالد إرن المدير العام لمركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (ارسيكا) عن دعم المركز ومباركته لإقامة المؤتمر في العاصمة العمانية مسقط؛ وذلك لما تحظى به سلطنة عمان من مكانة كبيرة بين دول العالم الإسلامي ولدى الصين، لافتا إلى إنّ المؤتمر سيُحظى بمشاركة باحثين من مختلف الدول الإسلامية، كما سيعبر عن عمق العلاقات التي تربط جمهورية الصين الشعبية بسلطنة عمان والدول الإسلامية والروابط التاريخية لامتداد هذا التواصل الحضاري.

وفي ختام اللقاء طاف سعادة الضيف على مختلف تقسيمات الهيئة التخصصية والفنية، كما اطلع على تجربة السلطنة في مجال إدارة الوثائق وحفظها وإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية.