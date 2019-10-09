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"عُمران" تنجز أعمال الحزمة الإنشائية بمسرح العرفان

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 07:24 م بتوقيت مسقط

"عُمران" تنجز أعمال الحزمة الإنشائية بمسرح العرفان

 

مسقط – الرؤية

 

أنجزت الشركة العمانية للتنمية السياحية (عُمران) الحزمة الإنشائية المتعلقة بمسرح مدينة العرفان ضمن أعمال مشروع مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. واستضاف المركز مؤخرا عددًا من العروض والفعاليات المحلية والدولية في إطار الافتتاح التجريبي للمسرح، إضافة إلى استقبال الحجوزات لمختلف الفعاليات والأنشطة من مختلف الشركات والمؤسسات الراغبة في إقامة المناسبات والعروض الفنية والثقافية والترفيهية الكبرى.

ويعد "مسرح مدينة العرفان" أضخم مسرح فني حديث في السلطنة وأحد أكبر المسارح في المنطقة يتم إنشاؤها ضمن وجهة متكاملة لصناعة الأعمال والفعاليات تتوفر فيها كافة المرافق والأصول السياحية الداعمة، مما سيمكن المركز من استقطاب مختلف أنواع الفعاليات والمناسبات في السلطنة والمساهمة في تعزيز مكانة السلطنة كوجهة سياحية.

وقال المهندس سعيد بن محمد القاسمي، نائب الرئيس أول لإدارة المشاريع بشركة عُمران: نفخر باستكمال الأعمال الإنشائية لأحدث مرافق مركز عمان للمؤتمرات والمعارض والمتمثلة في مسرح مدينة العرفان، تمهيداً للانتهاء من الحزمة الأخيرة من المشروع، ويعد مسرح مدينة العرفان أحد أهم مرافق المركز المصممة وفق أعلى المعايير الدولية. وباعتباره مرفقاً رئيساً لمركز المؤتمرات والمعارض سيسهم المسرح في إثراء الساحة الثقافية والفنية في السلطنة ويشكل وجهة رئيسية للفعاليات وفريدة للسياح.

ومن جانبه قال سعيد بن سالم الشنفري، الرئيس التنفيذي لمركز عمان للمؤتمرات والمعارض: نرحب بكافة الشركات المتخصصة في تنظيم الفعاليات الكبرى في مسرح مدينة العرفان، باعتباره منصة مثالية ستساهم في اثراء تجربة عملاء وزوار مركز عمان للمؤتمرات والمعارض المهتمين في حضور وإقامة مختلف الفعاليات وفق أعلى المقاييس العالمية. ويضم مسرح مدينة العرفان أفضل التقنيات المرئية والإضاءة بالإضافة للتجهيزات الصوتية المتقدمة، ومنها تجهيز البنية التحتية بكابلات التيتانيوم الخاصة بأجهزة الإضاءة والتي توفر إنارة وألوانا نقية جداً من خلال تقنية Artnet، هذا بالإضافة لنظام صوتي خاص بالمسارح يعتبر الأكثر تطوراً على مستوى العالم تماشياً مع نظام بث فيديو داخلي يسمح بعرض البرامج المصورة بدرجة نقاء عالية وعلى مساحات قياسية.

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