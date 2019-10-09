"نسور قاسيون" يتأهب للمالديف.. والصين في "مهمة سهلة" أمام جوام

كوالالمبور - الوكالات

يتطلع منتخب سوريا لحصد الفوز الثاني عندما يتقابل مع المالديف، اليوم، على ستاد راشد في دبي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين. ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الخميس أيضاً الصين مع جوام على استاد تيانهي في غوانغزهو.

ويتصدر منتخب الصين ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام سوريا والفلبين والمالديف، في حين لا يزال رصيد جوام خالياً من النقاط.

وفي المباراة الأولى، يطمح منتخب سوريا لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، رغم غياب صانع الألعاب فراس الخطيب الذي أعلن اعتزاله. وفي المقابل، يخوض منتخب المالديف المباراة بغياب قائد الفريق المدافع أكرم عبدالغني بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية أمام الصين، كما يغيب أيضاً إبراهيم حسين صاحب هدف الفوز أمام جوام نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

ويشير سجل المواجهات السابقة بين الفريقين منذ عام 1997 في تصفيات كأس العالم إلى تفوق المنتخب السوري الذي حقق الفوز في 12 مباراة على التوالي حتى الآن.

وفي المباراة الثانية يتطلع منتخب الصين لمواصلة العروض القوية بعد فوزه في الجولة الماضية على المالديف 5-صفر، خاصة وأنه يواجه فريقا يتأخر عنه بفارق 127 مرتبة في التصنيف العالمي. وفي المقابل، فإن جوام يتطلع لاستعادة التوازن بعد الخسارة في أول مباراتين على أرضه أمام المالديف والفلبين.