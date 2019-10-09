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الكويت لـ"استعادة التوازن" أمام الأردن "المتحفز"

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 04:41 م بتوقيت مسقط

الكويت لـ"استعادة التوازن" أمام الأردن "المتحفز"

كوالالمبور - الوكالات

يلتقي منتخب الأردن ضيفه الكويت في مواجهة قوية ومثيرة، اليوم الخميس، على استاد عمَّان الدولي في الأردن، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين. ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، اليوم أيضاً، أستراليا مع نيبال على استاد جيو في كانبيرا.

ويتصدر منتخب الكويت ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام أستراليا والأردن اللذين لعبا مباراة واحدة ونيبال من مباراتين، في حين لا يزال رصيد الصين تايبيه خالياً من النقاط.

ويطمح الأردن للاستفادة من ميزة اللعب على أرضه، حيث لم يخسر في عمَّان رسميًّا منذ الخسارة أمام أوروجواي في ملحق تصفيات كأس العالم 2014. وبعد الفوز على الصين تايبيه في الجولة الأولى، خسر المنتخب الأردني أمام بارجواي في مباراة ودية بنتيجة 2-4 بعدما كان متقدماً في الشوط الأول 2-صفر، وتعادل يوم السبت الماضي مع سنغافورة بدون أهداف في عمَّان.

وفي المقابل، فإنَّ الكويت يسعى لاستعادة التوازن بعد الخسارة أمام أستراليا صفر-3 في الجولة الثانية، بعدما كان بدأ المشوار بتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة أمام نيبال. ورغم أن منتخب الكويت يتصدر ترتيب المجموعة، إلا أن المنتخب الأردني متحفز لتحقيق الفوز بالاعتماد على أفضلية الأرض والجمهور.

أمام في مباراة أستراليا ونيبال، فيتطلع منتخب أستراليا لحصد الفوز الثاني على التوالي، بعدما أمضى ثمانية أشهر دون تحقيق أي فوز على المستوى الدولي، ثم عودته بقوة من خلال تحقيق الفوز الكبير على الكويت 3-0 في الجولة الماضية. وسوف تكون مهمة لاعبي أستراليا هذه المرة أمام منتخب نيبال الذي لم يسبق لهم مقابلته على المستوى الدولي.

ولم تشهد تشكيلة أستراليا أي تغيير على الفريق الذي قابل الكويت، باستثناء غياب المدافع الخبير ترينت ساينزبري الذي تم استبداله باللاعب بايلي رايت.

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