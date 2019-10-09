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"مازدا" تكشف عن أولى سيّاراتها الكهربائية.. 23 أكتوبر

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 04:38 م بتوقيت مسقط

"مازدا" تكشف عن أولى سيّاراتها الكهربائية.. 23 أكتوبر

 

 

مسقط – الرؤية

 

تستعد "مازدا" للكشف عن أول سيارة لها تعمل 100% بالطاقة الكهربائية في معرض طوكيو للسيارات الذي يقام في 23 أكتوبر. وتعد أول نموذج بلا انبعاثات وهي نسخة الإنتاج من e-TPV (نموذج الاختبار الكهربائي) الذي تمّ اختباره في النرويج أواخر أغسطس.

وفقًا لمركز تاول للسيارات -الموزع الوحيد لسيارات مازدا في السلطنة - يمثل طرح مازدا لأول سيارة تعمل بالبطارية الكهربائية خطوة جيدة نحو عالم خالٍ من الانبعاثات. وستعتمد السيارة على محرك كهربائي بقوة 140 حصانا مع حزمة بطارية 35.5 كيلو واط/ ساعة، وستكون على شكل سيارة كروسوفر أو هاتشباك كما تشير توجهات السوق في الفترة الحالية. وبفضل الشكل المحدد للسيارة الكهربائية سيصبح من السهل تزويدها ببطارية أرضية.

ويبلغ مدى السيارة الكهربائية الأولى من مازدا حوالي 200 كيلومتر وهو ما يجب أن يكون أكثر من كافٍ للتنقل اليومي داخل حدود المدينة. كما ستقدم مازدا السيارة الكهربائية مع خيار موسع النطاق لتلبية احتياجات المشترين في أمريكا الشمالية. وقررت مازدا إضافة موسع نطاق في الولايات المتحدة لأنّ القيادة في هذه البلاد تميل إلى أن تكون أطول من غيرها. وسيأتي متغيّر مدى السيارة الكهربائية مع نسخة جديدة من المحرك الدوار الشهير لمازدا.

وتتماشى السيارة الكهربائية مع خطط الشركة لإدخال مزيد من المركبات الصديقة للبيئة لتلبية معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المشددة في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة. ومع كشف النقاب عن أول سيارة كهربائية، تتطلع مازدا إلى تقديم طرازات هجينة إضافية من عام 2021 أو 2022 فصاعدًا.

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