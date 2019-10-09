الأربعاء, 09 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"صحار الدولي" راع استراتيجي لفعاليات ملتقى "OER للأعمال 2019"

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 04:36 م بتوقيت مسقط

"صحار الدولي" راع استراتيجي لفعاليات ملتقى "OER للأعمال 2019"

 

مسقط - الرؤية

 

قدّم صحار الدولي دعمه لملتقى OER للأعمال 2019، الذي تنظمه سنويا مجلة عمان الاقتصادية OER، وذلك في إطار جهود البنك لدعم المنصّات والمبادرات التي تسلط الضوء على تبادل المعرفة، ومناقشة آخر التطورات والتحديات في قطاع الأعمال بهدف تطوير أفضل الممارسات والخبرات في السلطنة.

وأقيم الملتقى في فندق شيراتون عُمان تحت رعاية معالي يحيى بن سعيد الجابري، رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وسط حضور نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من مختلف القطاعات الصناعية، وقد مثل صحار الدولي في الملتقى أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للبنك.

وقال المسلمي: في إطار هدف صحار الدولي الأسمى بأن يصبح مؤسسة خدمية عمانية الهوية عالمية الريادة تساعد الناس والمجتمع على النمو والازدهار، نحرص دائما على دعم الأحداث والمنتديات لاسيما تلك التي تسلط الضوء على قطاع الأعمال الهام كملتقى OER للأعمال، حيث الدور الحيوي في تعزيز المشهد الاقتصادي العام بالسلطنة على المدى الطويل، حيث ينسجم دعمنا لهذا الحدث تمامًا مع فلسفتنا التي تستهدف إثراء قطاعي الأعمال والصناعة على حد سواء عبر استعراض الرؤى والتجارب الناجحة. بدورنا، نسعى نحو تعزيز القطاع وتطوره في كافة المجالات.

وقد ركّزت نسخة هذا العام من ملتقى أعمال OER على موضوع "عُمان: حوافز للنمو"؛ إلى جانب تسليط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى آفاق النمو التي تشهدها السلطنة باعتبارها الأسرع نمواً اقتصاديا في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2019. كما تضمن الملتقى حلقات للنقاش تطرّقت إلى آليات تمكين محفزات النمو السلطنة من توسيع الزخم الاقتصادي في السنوات المقبلة.

ويحرص صحار الدولي على أداء دوره الحيوي في دعم المبادرات التي تدفع بعجلة التقدم والنمو في البلاد، وقدم البنك مؤخراً دعمه لمعهد المحللين الماليين المعتمدين في السلطنة CFA، ومن المزمع أن تشهد السنوات الخمس المقبلة العديد من الأنشطة والمبادرات التي سينظمها المعهد، كما قدم صحار الدولي دعمه لمنتدى عُمان للموارد البشرية. والمؤتمر الدولي الأول للتغذية العلاجية، بالإضافة إلى مبادرات متنوعة بالتعاون مع الجمعية العمانية للسلامة على الطرق والهيئة العامة لحماية المستهلك.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 أبريل 2019

التعليم العالي راعٍ استراتيجي في جيدكس 2019

المزيد

18 فبراير 2019

صحار الدولي يكشف أسماء الفائزين بحساب الجوائز 2019

المزيد

02 يونيو 2019

ختام ناجح لـ"كروية صحار الدولي 2019"

المزيد

07 فبراير 2019

صحار الدولي يجري السحوبات الأسبوعية لـ "حساب الجوائز 2019"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة الأولى عالميا في "الخلو من وقوع الإرهاب"

المحليات - أخبار

السفيرة الصينية: الاكتشاف النفطي الجديد لن يؤثر على مستوى طلبنا للنفط العماني

الاقتصاد - محلي

السلطنة تقترح إنشاء مرصد خليجي لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لإدماج تكنولوجيا المعلومات في التعليم

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

3 جلسات نقاشية حول أنواع التمويل والهيكلة البديلة في ختام أعمال "شراكات عمان"

الاقتصاد - محلي

السلطنة توقع مذكرة تفاهم مع كوريا في مجال التعاون العسكري

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تدشين منصة إلكترونية وطنية لتنظيم خدمات النقل.. والمرحلة الأولى مطلع ديسمبر

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

عمان - مراسيم سلطانية

شاهد.. فيديو لتعنيف طفل سعودي يثير موجة غضب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2019 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة