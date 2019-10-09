"صحار الدولي" راع استراتيجي لفعاليات ملتقى "OER للأعمال 2019"

مسقط - الرؤية

قدّم صحار الدولي دعمه لملتقى OER للأعمال 2019، الذي تنظمه سنويا مجلة عمان الاقتصادية OER، وذلك في إطار جهود البنك لدعم المنصّات والمبادرات التي تسلط الضوء على تبادل المعرفة، ومناقشة آخر التطورات والتحديات في قطاع الأعمال بهدف تطوير أفضل الممارسات والخبرات في السلطنة.

وأقيم الملتقى في فندق شيراتون عُمان تحت رعاية معالي يحيى بن سعيد الجابري، رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وسط حضور نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من مختلف القطاعات الصناعية، وقد مثل صحار الدولي في الملتقى أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للبنك.

وقال المسلمي: في إطار هدف صحار الدولي الأسمى بأن يصبح مؤسسة خدمية عمانية الهوية عالمية الريادة تساعد الناس والمجتمع على النمو والازدهار، نحرص دائما على دعم الأحداث والمنتديات لاسيما تلك التي تسلط الضوء على قطاع الأعمال الهام كملتقى OER للأعمال، حيث الدور الحيوي في تعزيز المشهد الاقتصادي العام بالسلطنة على المدى الطويل، حيث ينسجم دعمنا لهذا الحدث تمامًا مع فلسفتنا التي تستهدف إثراء قطاعي الأعمال والصناعة على حد سواء عبر استعراض الرؤى والتجارب الناجحة. بدورنا، نسعى نحو تعزيز القطاع وتطوره في كافة المجالات.

وقد ركّزت نسخة هذا العام من ملتقى أعمال OER على موضوع "عُمان: حوافز للنمو"؛ إلى جانب تسليط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى آفاق النمو التي تشهدها السلطنة باعتبارها الأسرع نمواً اقتصاديا في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2019. كما تضمن الملتقى حلقات للنقاش تطرّقت إلى آليات تمكين محفزات النمو السلطنة من توسيع الزخم الاقتصادي في السنوات المقبلة.

ويحرص صحار الدولي على أداء دوره الحيوي في دعم المبادرات التي تدفع بعجلة التقدم والنمو في البلاد، وقدم البنك مؤخراً دعمه لمعهد المحللين الماليين المعتمدين في السلطنة CFA، ومن المزمع أن تشهد السنوات الخمس المقبلة العديد من الأنشطة والمبادرات التي سينظمها المعهد، كما قدم صحار الدولي دعمه لمنتدى عُمان للموارد البشرية. والمؤتمر الدولي الأول للتغذية العلاجية، بالإضافة إلى مبادرات متنوعة بالتعاون مع الجمعية العمانية للسلامة على الطرق والهيئة العامة لحماية المستهلك.