"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر خلال الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة او الضباب المتقطع خلال فترة اخر الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من بحر العرب .

وتهب رياح على الأجزاء الساحلية من بحر عمان شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة خلال النهار تتحول متغيرة الإتجاه خفيفة خلال الليل، فيما تهب على الأجزاء الساحلية من بحر العرب رياح شرقية إلى جنوب شرقية خفيفة الى معتدلة، وتهب على بقية محافظات السلطنة رياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة .

ومن المتوقع أن يكون البحر هادئًا إلى متوسط الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له مترا ونصف المتر، وهادئ الموج على بقية سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترا واحدًا.

ونبهت النشرة الجوية عن تدني مستوى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار الرعدية وتشكل الضباب، وهبوب رياح هابطة نشطة أثناء هطول الأمطار الرعدية.