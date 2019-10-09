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"كهرباء مزون": سيتم قطع الخدمة عن العقارات المهجورة

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 12:17 م بتوقيت مسقط

"كهرباء مزون": سيتم قطع الخدمة عن العقارات المهجورة

مسقط - الرؤية

قالت شركة كهرباء مزون، إنه يتعذر على قارئ العداد في بعض الحالات أخذ القراءة الفعلية من عداد الكهرباء، مثل وجود العداد داخل العقار مع عدم وجود صاحبه خلال وقت الزيارة، أو وجود عوائق تمنع أو تعيق أخذ القراءة الفعلية من العداد (مثل وضع العداد في صندوق مغلق أو تغطيته بشبك معدني أو أية معوقات أخرى).

وأكدت الشركة أنه يجب ضمان عدم وجود عوائق تؤثر على عملية تسجيل القراءة الفعلية للعداد، وتوفير القراءة الذاتية للعداد عن طريق موقع الشركة www.mzec.nama.om ، والمبادرة بنقل العداد إلى خارج العقار فى حالة وجوده داخله ، كما يمكن طلب خدمة عداد مسبق الدفع "سراج" الذي لا يتطلب أخذ القراءة بصورة دورية.

وأفادت الشركة بأنه في حال تعذر قراءة العداد لستة أشهر متتالية فسوف يتم اعتبار العقار مهجورًا، مما يؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عن العقار وذلك لدواعي الأمن والسلامة.

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