د. صالح الفهدي| سلطنة عمان

تعلَّمتُ الدُّرُوسَ مِنَ الْحَياةِ

دُرُوساً بِالْمَوَاعظِ مُتْرَعَاتِ

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منائِرَ لِلسَّنَا قَدْ كُنَّ دوماً

دَليلي فِي خُطُوبِ النَّائباتِ

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تُجَنِّبُني الْمَزَالِقَ فِي طريقٍ

وتَحمِي مِنْ دَوَاهِي التُرَّهَاتِ

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سَأُلْقِي بعضها فَلَعَلَّ نفسًا

تَعِيْهَا مِنْ سُطُورٍ بَيِّناتِ

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حياةُ الْمَرْءِ ما هِيَ غَيْرَ زَرَعٍ

لِأُخْرَى مِنْ نعيمِ الصَّالِحاتِ

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فَإِنْ زَاغَ الْفُؤَادُ دَنَوْتَ شَأْناً

وكُنْتَ الظِّلَّ في دَرْبِ الْعُصَاةِ

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وإنْ عَظَّمْتَ نفسَكَ سوفَ تحيا

عليَّ الشأنِ في سِلْكِ الأُبَاةِ

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فأنتَ بِمَا حَمَلْتَ مِنَ الْمَعَانِي

حَرِيّاً بِالثَّراءِ أَوِ الْفُتَاتِ..!

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إذا أَدْرَكْتَ أهدافاً عِظَاماً

سَعَيْتَ لها بإِقْدَامِ الْكُمَاةِ

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وَإِنْ شِئْتَ الْمَذَلَّةَ عِشْتَ عبداً

تَرَنَّحُ في متاهاتِ الْغُوَاةِ..!

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حياتُكَ في ضَياعٍ إِنْ تَقَضَّتْ

بِلا هدفٍ تُهَوِّمُ في شَتاتِ !

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ولَنْ تَرْقَى لِمَجْدِكَ دُونَ جهدٍ

عسيرٍ في طِلَابِ الْمَكْرُمَاتِ

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هِيَ الْفُرَصُ السَّوَانِحُ فَاغْتَنِمْها

كَمِثْلِ السَّهْمِ في أيدي الرُّمَاةِ

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وَإِنْ تمضي بلا أثرٍ سَتُمْسِي

كَمِثْلِ غُبارَ في طَيِّ الْفَلَاةِ

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وحَسْبُكَ إِنْ فَنَيْتَ تعيشُ إِسْماً

يُخَلَّدُ في أقاصيصِ الرُّواةِ

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دروسٌ لا يَعِيها غيرُ عَقْلٍ

سَنِيَّ الْفِكْرِ، مَوفورَ الْهِبَاتِ