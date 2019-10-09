وصْفُ مِصر

د. أحمد مرسي| مصر
مِصرُ التى كمْ حــارَ فيها غاصبُ
دوما ستصمدُ للمكائدِ والمـــــحنْ
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مصرُ المساجدُ والكنائسُ والهدى
داوِى جراحَكِ رغم أشواكِ الزمنْ
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ظنَّ الكلابُ بأنهم أُسُدُ الـــــــــفَلا
وتكالبوا كالدودِ فى جسمِ الـوطنْ
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يا مصرُ ذكرُكِ فـى الكتابِ مهابةٌ
وسَعادةٌ من ذا يدانى ، وابنُ منْ؟
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والعارُ يبقى كالــــــــظلامِ بِدَرْبِهم
ونـزُفُّــهُ للــــــــخائنين مع الكــفنْ
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أين الــــذين تسللـــــوا بِحُدودِنا ؟
وتَشَدَّقوا بالدينِ ، قد صَمَّوا الأُذُنْ
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أين الذين استُشهدوا من أجــــلِنا؟
هم فى رضا الرحمن سِرَّا أوعَلنْ
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إن الشـهيـدَ إذا كـشفـتَ لــــــثامَهُ
لوجدتَ طيبَ المسكِ عطرَا للبدنْ
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إيـاك أن تَحْــنِى الــــــجباهَ لخائنٍ
قد ظنَّ أنَّ الأرضَ حَفنٌ منْ عَفَنْ
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والحبُّ للأوطـــــانِ عطــرَ عبادةٍ
وهـدايةٍ شَعَّتْ إذا ما اللـــيلُ جَــنْ
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مِصْرُ التى نَسجَ الإلهُ حُروفَـــــها
فغدتْ نَسـيمَا مُشرقَا وجَــهاً حسنْ
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وحضارةً فاقتْ بهــــاءَ يُجْتَلَـــــى
لا فرقَ بين جمال ريفٍ أو مــدنْ
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قوموا وصلوا واركعوا فى عزةٍ
فالدينُ أن تَحْيَا كــريمَا إن تصنْ
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والأرضُ تعشقُ أهلها إن دافعوا
عن مجدها عَزا وإن دفعوا الثَمنْ
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والمصطـــفى قد قال فى أجنادِهـا
للأرضِ أو للعِرَضِ خيرُ من ائْتُمِنْ
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قولــــــى لهم يا مِصرُ إنْ ترابَنا
من زعفران طــاهر يأبى الـفتنْ
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والـنِيلُ يجرى فى الدُروبِ بعطرهِ
لا يشتكِى وجـــعا ولا يومَـــاَ يَئِنْ
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والخــيرُ فيـــهِ والجــمــــالُ بِكفِّـه
يبقى كريمَاً فى صَفَــاهُ ولا يَضِنْ
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يا عـــــاشقا للنيلِ لـــــونَ سَمَارِهِ
لا تحسبنَّ الصــخرَ يبكِى أويّحَنْ
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والله وصى العـالـمين بِمِـــصْرِنا
هـلكَ الغــزاةُ كأنَّ شيئاً لــــمْ يكنْ