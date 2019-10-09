وصْفُ مِصر

د. أحمد مرسي| مصر

مِصرُ التى كمْ حــارَ فيها غاصبُ

دوما ستصمدُ للمكائدِ والمـــــحنْ

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مصرُ المساجدُ والكنائسُ والهدى

داوِى جراحَكِ رغم أشواكِ الزمنْ

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ظنَّ الكلابُ بأنهم أُسُدُ الـــــــــفَلا

وتكالبوا كالدودِ فى جسمِ الـوطنْ

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يا مصرُ ذكرُكِ فـى الكتابِ مهابةٌ

وسَعادةٌ من ذا يدانى ، وابنُ منْ؟

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والعارُ يبقى كالــــــــظلامِ بِدَرْبِهم

ونـزُفُّــهُ للــــــــخائنين مع الكــفنْ

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أين الــــذين تسللـــــوا بِحُدودِنا ؟

وتَشَدَّقوا بالدينِ ، قد صَمَّوا الأُذُنْ

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أين الذين استُشهدوا من أجــــلِنا؟

هم فى رضا الرحمن سِرَّا أوعَلنْ

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إن الشـهيـدَ إذا كـشفـتَ لــــــثامَهُ

لوجدتَ طيبَ المسكِ عطرَا للبدنْ

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إيـاك أن تَحْــنِى الــــــجباهَ لخائنٍ

قد ظنَّ أنَّ الأرضَ حَفنٌ منْ عَفَنْ

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والحبُّ للأوطـــــانِ عطــرَ عبادةٍ

وهـدايةٍ شَعَّتْ إذا ما اللـــيلُ جَــنْ

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مِصْرُ التى نَسجَ الإلهُ حُروفَـــــها

فغدتْ نَسـيمَا مُشرقَا وجَــهاً حسنْ

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وحضارةً فاقتْ بهــــاءَ يُجْتَلَـــــى

لا فرقَ بين جمال ريفٍ أو مــدنْ

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قوموا وصلوا واركعوا فى عزةٍ

فالدينُ أن تَحْيَا كــريمَا إن تصنْ

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والأرضُ تعشقُ أهلها إن دافعوا

عن مجدها عَزا وإن دفعوا الثَمنْ

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والمصطـــفى قد قال فى أجنادِهـا

للأرضِ أو للعِرَضِ خيرُ من ائْتُمِنْ

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قولــــــى لهم يا مِصرُ إنْ ترابَنا

من زعفران طــاهر يأبى الـفتنْ

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والـنِيلُ يجرى فى الدُروبِ بعطرهِ

لا يشتكِى وجـــعا ولا يومَـــاَ يَئِنْ

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والخــيرُ فيـــهِ والجــمــــالُ بِكفِّـه

يبقى كريمَاً فى صَفَــاهُ ولا يَضِنْ

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يا عـــــاشقا للنيلِ لـــــونَ سَمَارِهِ

لا تحسبنَّ الصــخرَ يبكِى أويّحَنْ

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والله وصى العـالـمين بِمِـــصْرِنا

هـلكَ الغــزاةُ كأنَّ شيئاً لــــمْ يكنْ