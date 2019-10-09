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نفط عمان يرتفع فوق 59 دولارًا

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

نفط عمان يرتفع فوق 59 دولارًا

 

مسقط - العمانية

ارتفع سعر نفط عُمان تسليم شهر ديسمبر القادم أمس إلى 59.06 دولار أمريكي، بعدما ربح في تعاملات بورصة دبي للطاقة 8 سنتات، مقارنة بسعر الجلسة السابقة المسجل عند 58.98 دولار.

وانخفضت أسعار النفط العالمية بعد أن أدى إدراج واشنطن مزيدا من الشركات الصينية على قائمتها السوداء إلى تقليص الآمال في إبرام اتفاق تجاري بين البلدين، لكن الاضطرابات في العراق والإكوادور قدمت بعض الدعم لأسعار الخام. وانخفض خام برنت 19 سنتا إلى 58.16 دولارا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا مسجلا 52.48 دولار للبرميل. ويغلب الحذر على تعاملات المستثمرين قبيل المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين المقرر عقدها في واشنطن غدا الخميس، غير أنّ فرص إحراز تقدم تراجعت بعد إدراج واشنطن مزيدا من الشركات الأمريكية على قائمتها السوداء للشركات المشمولة بالعقوبات، وإعلان الرئيس دونالد ترامب أنّ اتفاقا تجاريا سريعا غير مرجح.

 

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