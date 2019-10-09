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"ابدأ مشروعك".. ماذا تنتظر؟!

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 08:26 ص بتوقيت مسقط

"ابدأ مشروعك".. ماذا تنتظر؟!

"ابدأ مشروعك".. مبادرة طموحة أعلنت عنها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" لتعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، فضلا عن توفير فرص عمل للمواطنين، ويتم تنفيذها بالتعاون مع 16 جهة مقدمة للفرص الاستثمارية في السلطنة.

وتهدف المبادرة إلى إنشاء 1000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، ستساهم في توظيف 3 آلاف باحث عن عمل، من خلال استقطاب 4 فئات؛ وهي: فئة خريجي الكليات والجامعات وكذلك فئة الموهوبين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال والباحثين عن عمل.

ومما يثلج الصدر أنّ ملتقى ابدأ مشروعك أعلن عن توفير 700 فرصة مباشرة متاحة الآن، بجانب 135 قطعة أرض من الأراضي جاهزة للتوزيع على رواد الأعمال؛ حيث تعاونت ريادة مع وزارة الإسكان لمنحها للمقبلين على الفرص الاستثمارية، وكذلك 165 فرصة متاحة لأصحاب المواهب والابتكارات لتحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى مشاريع تجارية.

إننا أمام جهد تشاركي للعديد من المؤسسات في السلطنة، كلها تتكاتف في الجهود والآليات من أجل توفير فرص العمل لشبابنا من الباحثين عن العمل، بما يضمن توفير معيشة كريمة لكل مواطن على أرض هذا الوطن الغالي.. فهل الشباب مستعد؟!

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