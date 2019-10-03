"الأرصاد": توقعات بأمطار متفرقة على بعض المناطق

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن الصورة الجوية توضح تواجد السحب المنخفضة على أجزاء من سواحل بحر عمان (شمال الباطنة وسواحل شرق مسندم) وعلى سواحل بحر العرب.

وأضافت بأن الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد على جبال الحجر والولايات المجاورة خلال فترة المساء واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتقطع خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من بحر عمان وبحر العرب.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 42/ 31 وفي مدينة صلالة 30/ 26 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 42 درجة في ولايات العامرات والرستاق وأدناها 15 درجة في جبل شمس.