الخميس, 03 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"الأرصاد": توقعات بأمطار متفرقة على بعض المناطق

الخميس 03 أكتوبر 2019 01:27 م بتوقيت مسقط

"الأرصاد": توقعات بأمطار متفرقة على بعض المناطق

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن الصورة الجوية توضح تواجد السحب المنخفضة على أجزاء من سواحل بحر عمان (شمال الباطنة وسواحل شرق مسندم) وعلى سواحل بحر العرب.

وأضافت بأن الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد على جبال الحجر والولايات المجاورة خلال فترة المساء واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتقطع خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من بحر عمان وبحر العرب.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 42/ 31 وفي مدينة صلالة 30/ 26 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 42 درجة في ولايات العامرات والرستاق وأدناها 15 درجة في جبل شمس.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 سبتمبر 2017

توقعات بأمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة

المزيد

27 سبتمبر 2019

توقعات بأمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة

المزيد

21 يوليو 2019

توقعات بأمطار رعدية متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة

المزيد

10 أبريل 2019

توقعات بأمطار رعدية متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بيان من وزارة الصحة حول انتشار الإنفلونزا الموسمية في السلطنة

المحليات - أخبار

سعر نفط عمان يواصل الانخفاض

الاقتصاد - محلي

14 ورقة عمل تستعرض فنون العمارة الإسلامية في السلطنة والمغرب.. وإشادات بمستوى التعاون بين البلدين

المحليات - ثقافة

وزير "الصحة" يحذر من مخاطر تراجع الرضاعة الطبيعية ويدعو لتعزيز التوعية عبر المنصات الإعلامية

المحليات - أخبار

الأسواق الشعبية العمانية .. محور جذب سياحي لعشاق الطرز المعمارية الأصيلة

المحليات - أخبار

الموافقة على ربط أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية عبر الشبكة الخليجية الإلكترونية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

شاهد.. فيديو لتعنيف طفل سعودي يثير موجة غضب

منوعات - من هنا وهناك

بالفيديو .. أسر عدد كبير من العسكريين السعوديين في نجران

دولي - أخبار

إعلان أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2019 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

صدور التحذير رقم 4 حول إعصار "هيكا" .. وبدء إخلاء الدقم

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة