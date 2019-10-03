الخميس, 03 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

بيان من وزارة الصحة حول انتشار الإنفلونزا الموسمية في السلطنة

الخميس 03 أكتوبر 2019 01:21 م بتوقيت مسقط

بيان من وزارة الصحة حول انتشار الإنفلونزا الموسمية في السلطنة

 

مسقط - الرؤية

قالت وزارة الصحة إنها تتابع التقارير العالمية والمحلية حول انتشار مرض الإنفلونزا الموسمية، والوضع الوبائي للمرض. ولكون السلطنة إحدى الدول شبه المدارية، فيستمر ظهور فيروسات الإنفلونزا الموسمية على مدار السنة ومع ذلك فإن نشاطها يبدأ في سبتمبر ويمكن أن تستمر حتى مايو وتبلغ أقصاها في شهر ديسمبر.

وأضافت بأنه يوجد بسجلات السلطنة هذا العام منذ بداية الموسم الحالي من بداية يوليو إلى نهاية سبتمبر۲۰۱۹ عدد (۲۹۱) حالة مؤكدة مخبريا مقارنة ب(۹۹۲) حالة في نفس الفترة من الموسم الماضي، صنفت جميعها بأنها بسيطة.

وتجدر الإشارة إلى أن إحصائيات الموسم الماضي من يوليو ۲۰۱۸ إلى يونيو۲۰۱۹ أوضحت بأن إجمالي عدد الحالات المؤكدة مخبريا (٢٧٢٦) حالة نتج عنها (۲۹) حالة وفاة .

وبالرغم من أن معدل الإصابة على المستوى الوطني لهذا الموسم لا يزال تحت المعدل السنوي المتوقع، إلا انه لوحظ تسجيل ارتفاع في معدل الإصابة في بعض محافظات السلطنة كمحافظة ظفار ومحافظة جنوب الشرقية ومحافظة مسندم خلال شهر سبتمبر۲۰۱۹. وقد يعود الارتفاع في معدل الإصابة لعدة أسباب منها امتداد فترة الخريف وهطول الأمطار في بعض مناطق

السلطنة وكذلك تزامنا مع افتتاح المدارس مما قد يساعد في انتشار الفيروس.

وتواصل وزارة الصحة اتخاذ إجراءات الترصد والوقاية اللازمة طوال العام وموافاة الجهات المعنية والمختصين بالمستجدات .

وتهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بقواعد النظافة العامة والشخصية مثل غسل اليدين جيدة واتباع سبل مكافحة العدوى الأخرى مثل تغطية الفم والأنف بالمناديل أثناء السعال ورمي المستخدم منها في سلة المهملات، الأمر الذي يساعد على منع انتقال مثل هذه الأمراض والتقليل من انتشارها.

كما توصي الوزارة بأخذ اللقاح الموسمي للفئات الأكثر عرضة للعدوى ومضاعفاتها الذي يتم توفيره للعاملين في مجال الرعاية الصحية، والنساء الحوامل ، وكبار السن (65 سنة)، والمرضى الذين يعانون من حالات مرضية مزمنة كامراض الجهاز التنفسي والقلب وإضطرابات الكلى والكبد والاضطرابات العصبية والدموية والإيضية كمرض السكري خاصة غير المنتظم. كما يشمل أمراض نقص المناعة مثل فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز وأولئك الذين يتناولون العقاقير المثبطة للمناعة والحجاج والمعتمرين. كما يتوفر اللقاح في المؤسسات الصحية الخاصة لجميع الفئات العمرية ومنها الاطفال في حالة الرغبة في أخذ اللقاح.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

31 ديسمبر 2015

"الصحة" تواصل حملة تطعيم العاملين في المراكز الصحية بلقاح الإنفلونزا الموسمية

المزيد

28 أكتوبر 2018

"الصحة" تنظم حلقة عمل حول الإنفلونزا الموسمية

المزيد

02 نوفمبر 2016

بيان من وزارة الصحة بخصوص مرض الكوليرا

المزيد

26 يناير 2016

بيان من وزارة الصحة حول المواطن المصاب بـ "كورونا"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بيان من وزارة الصحة حول انتشار الإنفلونزا الموسمية في السلطنة

المحليات - أخبار

سعر نفط عمان يواصل الانخفاض

الاقتصاد - محلي

14 ورقة عمل تستعرض فنون العمارة الإسلامية في السلطنة والمغرب.. وإشادات بمستوى التعاون بين البلدين

المحليات - ثقافة

وزير "الصحة" يحذر من مخاطر تراجع الرضاعة الطبيعية ويدعو لتعزيز التوعية عبر المنصات الإعلامية

المحليات - أخبار

الأسواق الشعبية العمانية .. محور جذب سياحي لعشاق الطرز المعمارية الأصيلة

المحليات - أخبار

الموافقة على ربط أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية عبر الشبكة الخليجية الإلكترونية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

شاهد.. فيديو لتعنيف طفل سعودي يثير موجة غضب

منوعات - من هنا وهناك

بالفيديو .. أسر عدد كبير من العسكريين السعوديين في نجران

دولي - أخبار

إعلان أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2019 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

صدور التحذير رقم 4 حول إعصار "هيكا" .. وبدء إخلاء الدقم

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة