بيان من وزارة الصحة حول انتشار الإنفلونزا الموسمية في السلطنة

مسقط - الرؤية

قالت وزارة الصحة إنها تتابع التقارير العالمية والمحلية حول انتشار مرض الإنفلونزا الموسمية، والوضع الوبائي للمرض. ولكون السلطنة إحدى الدول شبه المدارية، فيستمر ظهور فيروسات الإنفلونزا الموسمية على مدار السنة ومع ذلك فإن نشاطها يبدأ في سبتمبر ويمكن أن تستمر حتى مايو وتبلغ أقصاها في شهر ديسمبر.

وأضافت بأنه يوجد بسجلات السلطنة هذا العام منذ بداية الموسم الحالي من بداية يوليو إلى نهاية سبتمبر۲۰۱۹ عدد (۲۹۱) حالة مؤكدة مخبريا مقارنة ب(۹۹۲) حالة في نفس الفترة من الموسم الماضي، صنفت جميعها بأنها بسيطة.

وتجدر الإشارة إلى أن إحصائيات الموسم الماضي من يوليو ۲۰۱۸ إلى يونيو۲۰۱۹ أوضحت بأن إجمالي عدد الحالات المؤكدة مخبريا (٢٧٢٦) حالة نتج عنها (۲۹) حالة وفاة .

وبالرغم من أن معدل الإصابة على المستوى الوطني لهذا الموسم لا يزال تحت المعدل السنوي المتوقع، إلا انه لوحظ تسجيل ارتفاع في معدل الإصابة في بعض محافظات السلطنة كمحافظة ظفار ومحافظة جنوب الشرقية ومحافظة مسندم خلال شهر سبتمبر۲۰۱۹. وقد يعود الارتفاع في معدل الإصابة لعدة أسباب منها امتداد فترة الخريف وهطول الأمطار في بعض مناطق

السلطنة وكذلك تزامنا مع افتتاح المدارس مما قد يساعد في انتشار الفيروس.

وتواصل وزارة الصحة اتخاذ إجراءات الترصد والوقاية اللازمة طوال العام وموافاة الجهات المعنية والمختصين بالمستجدات .

وتهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بقواعد النظافة العامة والشخصية مثل غسل اليدين جيدة واتباع سبل مكافحة العدوى الأخرى مثل تغطية الفم والأنف بالمناديل أثناء السعال ورمي المستخدم منها في سلة المهملات، الأمر الذي يساعد على منع انتقال مثل هذه الأمراض والتقليل من انتشارها.

كما توصي الوزارة بأخذ اللقاح الموسمي للفئات الأكثر عرضة للعدوى ومضاعفاتها الذي يتم توفيره للعاملين في مجال الرعاية الصحية، والنساء الحوامل ، وكبار السن (65 سنة)، والمرضى الذين يعانون من حالات مرضية مزمنة كامراض الجهاز التنفسي والقلب وإضطرابات الكلى والكبد والاضطرابات العصبية والدموية والإيضية كمرض السكري خاصة غير المنتظم. كما يشمل أمراض نقص المناعة مثل فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز وأولئك الذين يتناولون العقاقير المثبطة للمناعة والحجاج والمعتمرين. كما يتوفر اللقاح في المؤسسات الصحية الخاصة لجميع الفئات العمرية ومنها الاطفال في حالة الرغبة في أخذ اللقاح.