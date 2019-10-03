خواطر تربوية.. دور المعلم فى إدارة التعليم (23)

حمدي عبد الله أبو سنة| مصر

إدارة التعليم داخل الفصل ذات جوانب متعددة. وينبغى على المعلم أن يعى أدواره المختلفة داخل الفصل وأن يعلم جيدا متى وكيف يتم تفعيل هذا الدور.بمعنى أخر أن دور المعلم فى تنظيم الفصل يختلف حسب النشاط أو المهمة التى يقوم بها المعلم. وتقع أهمية أدوار المعلم فى الفصل حيث أنها تظهر كفاءة المعلم وأنشطة التعلم. إن أكثرالأنشطة أهمية وفاعلية تكون عديمة الفائدة إذا لم ينظم المعلم فصله بكفائة. يعتمد دور المعلم إلى حد كبير على الوظيفة التى يؤديها فى الأنشطة المختلفة. ويمكن وصف الدور على النحو التالى:

مقوم: إن تنظيم التغذية المرتدة جزء لا يتجزء من تقييم أداء المتعلمين حتى يعرفوا مدى النجاح أو الفشل فى الأداء. على المعلم أن ينتظر حتى إنتهاء النشاط. وهنا يجب التمييز بين محتوى التغذية المرتدة وشكلها أيضا. المحتوى يركز على مضمون الموضوع أما الشكل يشير إلى مدى نجاح المتعلمين بلغة دقيقة. على المتعلم أن لا يجعل شكل التغذية المرتدة هى الجانب المهم. محتوى التغذية المرتدة يجب أن تكون فى المقدمة ويليها الشكل الملائم على المعلم أن يكون حكيما تجاه المتعلمين فى دوره كمقوم. ينبغى على المعلم أن يساعد المتعلمين على تقييم أنفسهم و معرفة نقاط الضعف ويمارس مزيد من الأنشطة والدروس العلاجية.

منظم: إن أهم وأصعب دور يقوم به المعلم هو دوره كمنظم للتعليم. إن نجاح الأنشطة يعتمد اعتمادا كبيرا على التنظيم الجيد وعلى معرفة المتعلمين ما ينبغى عليهم أن يفعلوه . الهدف الأساسى للتنظيم هو أن يعرف المتعلمون موضوع النشاط وأن يكون لديهم تعليمات واضحة بخصوص ما يجب فعله حرفيا. إذا لم يتم هذا فإن المتعلمين لن يكونو قادرين على أداء النشاط بشكل فعال. يمكن تقسيم عملية التنظيم إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تتعلق بمقدمة عن موضوع النشاط. المرحلة الثانية هى التعليمات كيف سيعمل المتعلمون هل سيعملون خلال مجموعات وكم عدد المجموعه ذاتها ودور كل متعلم داخل المجموعة. وأخيرا بدء العمل بعد التأكد ان كل المتعلمين قد فهموا جيدا ما هو مطلوب منهم.

ملقن: ممكن للمعلم أن يلعب دور الملقن بحذر شديد. إن هذا الدور هو المساعدة فقط عند الضرورة. والضرورة تكون حالة الصمت التام للمتعلمين أو الارتباك بخصوص ما يجب فعله فى المرحلة التالية فى النشاط. والتلقين يكون بمثابة مفتاح للمعلومة التى نسيها المتعلم.

مشارك: ليس هناك ما يمنع المعلم من المشاركة بنفس القدر الذى يمثله أى متعلم. ويجب عليه أن لا يخشى مشاركة التلاميذ فى التعلم لأنه بذلك يحسن المناخ العام فى الفصل كما أنه يشجع المتعلمين. ولكن عليه أن لا يكون مسيطرا على المتعلمين فى هذه اللحظات لأنهم ربما يتوقعون ويسمحون له بذلك على أعتبار أنه يعرف كل ما يجب فعله فى النشاط الذى يشارك فيه.

مصدر للتعلم:المعلم يشكل مركز تعلم متنقل بين المتعلمين حيث يعرض المساعدة حين الاحتياج إليها فى الحقيقة لدى المتعلم كل المعلومات التى ربما تكون مفقودة من بعض المتعلمين. وهذا الدور مطلوب فى أنشطة معينة. وعليه أن يوضح أنه متواجد كمصدر للمعلومات.بالرغم مما سبق فإن هناك أنشطة معينة ومهام يجب إرغام المتعلمين على ادائها دون مساعدة.

الموجة المراقب: إنه يتحكم فى سرعة سير الدرس ومحتواه وسلوك ونظام المتعلمين. إنه يوجههم إلى ما يفعلونه وهذا التوجيه لا يجب أن يكون فى كل مراحل النشاط.

عموما هناك أدوار أخرى للمعلم فيها أن يلعب دور الوالد والصديق والمخطط للأهداف ومخرجات التعلم كما إنه مستشار يراقب تقدم المتعلمين وينصحهم وميسر للتعلم وكل دور له الموقف الذى يصلح له.