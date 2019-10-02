الأربعاء, 02 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

ولاية بلا والي!

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 07:14 م بتوقيت مسقط

ولاية بلا والي!
علي بن كفيتان بيت سعيد

علي بن كفيتان بيت سعيد
المزيد من المقالات
ولاية بلا والي! من أدبيات الريف (2-2) من أدبيات الريف (1- 2) مقابلة والي ظفار

علي بن سالم كفيتان

يُقال إنَّ الوالي هو رسول الحاكم إلى الرَّعية؛ فهو من يتولى شؤون مجموعة من الناس على رُقعة جغرافية معلومة بما يُرضِي الله، ويحفظ النظام، وبهذا نشأ نظام الولايات في وطننا العزيز؛ فلا تكاد محافظة تخلو من ولايات، وبدورها هذه الولايات تتبع لها نيابات حسب نظام الحكم المحلي في السلطنة، لكننا اليوم أمام حدثٍ استثنائيٍّ؛ فالولاية موجودة وتُمثِّل ثقلا سكانيًّا كبيرًا، لكنها بلا والي، رغم أنَّ لها نيابات؛ فمن الذي يُدير ولاية صلالة ونياباتها الست وجيوبها الإدارية؟!!

هذا التساؤل أصبحَ مشروعًا في ظلِّ الأهمية الكبيرة لحاضرة الجنوب (صلالة)، وعاصمة المصايف العربية، ومسقط رأس جلالة السلطان -حفظه الله ورعاه- فكيف يخلُو الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار من وَضْع والٍ لولاية قائمة؟ ويسُود اعتقادٌ بأنَّ هذا الفراغ ولَّد بعض الثغرات الإدارية وخلق الكثير من اللغط؛ فالولاية بها الكثير من المصالح، وتقدِّم عددًا من الخدمات الحيوية، ولا يخفى على أحد أهمية الأرض والطبيعة والإنسان في هذه الولاية العريقة؛ فقيمة الأرض مُضَاعفة والأهمية الطبيعية والسياحية والثقل السكاني هو الأهم في ظفار؛ فكيف تُترك الولاية بلا والي؟

ففي ظل هذا الموقف، ولاية صلالة لا تُشارك بفعالية ضمن المناشط الثقافية أو الرياضية أو حتى السياحية إلا من خلال فرق شعبية باهتة، وجمعيات تمَّ إنهاكها ورجال أعمال يتم انتقاؤهم بعناية لحضور المنتديات والملتقيات التجارية والسياحية...وغيرها، إنَّ ذلك الأمر بات يحتِّم إعادة النظر في تعيين والٍ لولاية صلالة يُشرف على أنشطتها، ويزور نياباتها، ويهتم بمشاريعها التنموية في ظلِّ عظم الواجبات والاختصاصات التي تقع على كاهل المحافظ ونائبه.

وليس من المَنطقي أنْ تتبع نيابات بها نواب ولاة إلى سلطة مدير عام مثلاً، ومن جانب آخر فلا يمكن اختزال والي صلالة وإذابته في مهام نائب محافظ ظفار، في ظل تمتُّع كل ولاية في السلطنة بوالٍ يُدير شؤونها المحلية؛ فما هي المصلحة من إبقاء هذا الوضع طوال السنوات الماضية على هذا الشكل؟ ربما هُناك جوانب ليست مرئية لنا تبرِّر ذلك الاستثناء من القاعدة، وهنا بإمكان الجهة المعنية وعبر لجانها المعنية مخاطبة الرأي العام والرد على الاستفسارات التي ترد عبر قنوات الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، فبتوضيح هذا الشأن بجلاء للمجتمع، سوف نكون سعداء إذا كان السبب وجيهاً ويصبُّ في مصلحة المواطن والمقيم بهذه الولاية الجميلة.

طَرْح هذه التساؤل لا يعنِي بأي حال التقليل من الواجبات الكبيرة التي يقُوم بها مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، لكننا نرى أنَّ حاضرة الجنوب ودُرَّة التاج العُماني يحق لها والٍ مثل بقية ولايات وحواضر عُماننا الغالية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 يونيو 2015

والي ولاية لوى يرعى افتتاح فعاليات الأيام الثقافية بمحافظة شمال الباطنة

المزيد

04 مارس 2015

والي لوى ومساعد والي شناص يتفقدان فعاليات أسبوع المستهلك

المزيد

18 سبتمبر 2019

مقابلة والي ظفار

المزيد

25 نوفمبر 2017

حفل استقبال بمكتب والي الدقم

المزيد

كتاب آخرين

عمرو عبد العظيم

كاتب

د. سليمان المحذوري

كاتب

محمد علي العوض

كاتب

هلال الزَّيدي

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

لأول مرة بالسلطنة.. أطباء المستشفى السلطاني ينجحون في زراعة مثبط لرجفان القلب تحت الجلد

المحليات - أخبار

مسقط تستضيف اجتماع رؤساء "التقاعد والتأمينات" لمناقشة أوضاع نحو 38 ألف مواطن خليجي

الاقتصاد - محلي

إحالة 2022 موظفا عمانيا للتقاعد خلال عامين.. و594 خبيرا ومستشارا يعملون بـ"الخدمة المدنية"

الاقتصاد - محلي

"سندان" توقع اتفاقية لتنفيذ أعمال توسعية استجابة للطلب المتزايد من قبل المستثمرين

الاقتصاد - محلي

الاحتفال بوضع حجر أساس مشروع إنشاء مركز التوحد للأطفال في صلالة

الاقتصاد - محلي

حقيقة انتشار "إنفلونزا الخنازير" بمستشفى السلطان قابوس في صلالة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

بالفيديو .. أسر عدد كبير من العسكريين السعوديين في نجران

دولي - أخبار

إعلان أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2019 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

شاهد.. فيديو لتعنيف طفل سعودي يثير موجة غضب

منوعات - من هنا وهناك

صدور التحذير رقم 4 حول إعصار "هيكا" .. وبدء إخلاء الدقم

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة