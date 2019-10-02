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"أوكسيدنتال عُمان" تدعم مؤتمرا دوليا حول حقوق الأطفال

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 06:07 م بتوقيت مسقط

"أوكسيدنتال عُمان" تدعم مؤتمرا دوليا حول حقوق الأطفال

 

 

مسقط – الرؤية

شارك ممثلو أوكسيدنتال عمان في المؤتمر الدولي حول الوقاية من إساءة معاملة الأطفال، الذي يركز على اتفاقية حقوق الأطفال وإنجازات السلطنة في هذا المجال.

واستضافت جامعة السلطان قابوس المؤتمر على مدى 3 أيام بالشراكة مع الجمعية الدولية للوقاية من إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والجمعية العربية للوقاية من إساءة معاملة الأطفال ومكتب اليونسيف بالسلطنة "وجمعية الأطفال أولا".

وأقيم حفل الافتتاح في مركز عمان للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد، مساعد أمين عام مجلس الوزراء للمؤتمرات، وبحضور صاحبة السمو الدكتورة السيدة منى بنت فهد آل سعيد مساعد رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي.

وشهد المؤتمر نقاشات وورش عمل ومحاضرات قدمها باحثون وصناع قرار من داخل السلطنة وخارجها، واستعرض المتحدثون في المؤتمر والمشاركون فيه معارفهم حول المواضيع المتعلقة بحقوق الأطفال، وما يتماشى مع رؤية عمان 2040 والتزام السلطنة بضمان توفير معايير حياة كريمة ومستدامة للأطفال.

وتأتي هذه الرعاية تحت مظلة الشراكات الاستراتيجية والتعاون المستمر مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وفي إطار حرص أوكسيدتنال عمان والتزامها طويل الأمد بدعم البرامج التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تعود بالنفع والأثر الإيجابي على المجتمعات المجاورة.

 

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