إني المتيَّم في هواك حنين

عفاف عطا الله (حنين العربي)| فلسطين
لي في هواكَ .. تعقّلٌ وجنونُ
فبأيّ قلبٍ .. يعقلُ المجنونُ ؟
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إن رمتُ وصلك صرتُ في عمر الصبا
أو شئتُ هجرك.. حكمةً سيكونُ
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قل لي بربك كيف أعدل في هوىً
شفّعتُ فيه ! ... فويحه المفتونُ
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لا والذي سمَك السماء وزانها
ما كنتُ أُقهر و الشغاف يلين ُ
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لكنّما علّقتُ بدراً في السمـا
خَلْقُ الضياء..فكيف ينجو الطين ُ؟!!
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حيّرتني وازداد فيك توجّسي
أإلى غيابٍ تنتهي ...وأهونُ ؟!!
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فإلى متى تبقى كناقف حنظل
تبكي الحبيب وأنتَ منه مكين ُ
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وإلى متى ترعى النجوم بفلْكها
حتى اعترتك مخاوفٌ...وظنون
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بالله لا تثقل فؤادي بالنــوى
فالدمع مِن بَعد الفراق عيونُ
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والشوقُ يكويني ويلهب أضلعي
ولها إذاجنّ المساء ...أنين ُ
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لا تخشَ لوم العاذلين فكلّهم
دنفٌ قضى أو..عاشقٌ محزون
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أنت الرجاء وفيك كلّ مؤمّلٍ
فدع الذي في الخافقيْن يبين ُ
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أفصح وقل إن شئت قولة واثق
إني المتيم في هواك حنين