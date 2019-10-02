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إني المتيَّم في هواك حنين

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 09:00 ص بتوقيت مسقط

إني المتيَّم في هواك حنين

 

عفاف عطا الله (حنين العربي)| فلسطين

 

لي في هواكَ .. تعقّلٌ وجنونُ

فبأيّ قلبٍ .. يعقلُ المجنونُ ؟

//

إن رمتُ وصلك صرتُ في عمر الصبا

أو شئتُ هجرك.. حكمةً سيكونُ

//

قل لي بربك كيف أعدل في هوىً

شفّعتُ فيه ! ... فويحه المفتونُ

//

لا والذي سمَك السماء وزانها

ما كنتُ أُقهر و الشغاف يلين ُ

//

لكنّما علّقتُ بدراً في السمـا

خَلْقُ الضياء..فكيف ينجو الطين ُ؟!!

//

حيّرتني وازداد فيك توجّسي

أإلى غيابٍ تنتهي  ...وأهونُ ؟!!

//

فإلى متى تبقى كناقف حنظل

 تبكي الحبيب وأنتَ منه مكين ُ

//

 وإلى متى ترعى النجوم بفلْكها

 حتى اعترتك مخاوفٌ...وظنون

//

   بالله لا تثقل فؤادي بالنــوى

   فالدمع مِن بَعد الفراق عيونُ

//

والشوقُ يكويني ويلهب أضلعي

ولها إذاجنّ المساء  ...أنين ُ

//

لا تخشَ لوم العاذلين فكلّهم

دنفٌ قضى أو..عاشقٌ  محزون

//

أنت الرجاء وفيك كلّ مؤمّلٍ

فدع الذي في الخافقيْن يبين ُ

//

أفصح وقل إن شئت قولة واثق

إني المتيم في هواك حنين

 

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