إني المتيَّم في هواك حنين

عفاف عطا الله (حنين العربي)| فلسطين

لي في هواكَ .. تعقّلٌ وجنونُ

فبأيّ قلبٍ .. يعقلُ المجنونُ ؟

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إن رمتُ وصلك صرتُ في عمر الصبا

أو شئتُ هجرك.. حكمةً سيكونُ

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قل لي بربك كيف أعدل في هوىً

شفّعتُ فيه ! ... فويحه المفتونُ

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لا والذي سمَك السماء وزانها

ما كنتُ أُقهر و الشغاف يلين ُ

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لكنّما علّقتُ بدراً في السمـا

خَلْقُ الضياء..فكيف ينجو الطين ُ؟!!

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حيّرتني وازداد فيك توجّسي

أإلى غيابٍ تنتهي ...وأهونُ ؟!!

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فإلى متى تبقى كناقف حنظل

تبكي الحبيب وأنتَ منه مكين ُ

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وإلى متى ترعى النجوم بفلْكها

حتى اعترتك مخاوفٌ...وظنون

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بالله لا تثقل فؤادي بالنــوى

فالدمع مِن بَعد الفراق عيونُ

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والشوقُ يكويني ويلهب أضلعي

ولها إذاجنّ المساء ...أنين ُ

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لا تخشَ لوم العاذلين فكلّهم

دنفٌ قضى أو..عاشقٌ محزون

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أنت الرجاء وفيك كلّ مؤمّلٍ

فدع الذي في الخافقيْن يبين ُ

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أفصح وقل إن شئت قولة واثق

إني المتيم في هواك حنين