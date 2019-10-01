بالفيديو.. جدل في السودان بسبب أول مباراة كرة قدم نسائية

الخرطوم - الوكالات

أثار إقامة أول مباراة كرة قدم نسائية في السودان، أمس الاثنين، جدلا واسعا في البلاد، وانتفاض هيئة علماء السودان بسببها، متهمة "قوى الحرية والتغيير" بالسعي إلى علمنة الدولة السودانية.

وأقيمت المباراة على استاد الخرطوم بين فريقي "التحدي" و"الدفاع"، وانتهت بالتعادل هدفين لكل فريق.

وقالت وزيرة الشباب والرياضة السودانية، إن الرياضة النسوية ستكون واحدة من أعمدة البنية التحتية وركيزة في سياسة الدولة.

يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، أعلن في وقت سابق أن 21 فريقا سيشاركون في النسخة الأولى من الدوري السوداني للسيدات، إذ تم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات (الخرطوم والأبيض وواد مدني وكادوقلي).

ويعتمد نظام البطولة على تأهل فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، على أن يتم تقسيم الأندية لمجموعتين مرة أخرى، ويتأهل المتصدران للمباراة النهائية لتحديد البطل.

وبسبب المباراة، شنت هيئة علماء السودان هجوما عللى قوى الحرية والتغيير، إذ قال رئيس هيئة علماء السودان، محمد عثمان صالح، "إن قوى الحرية والتغيير تعمل على برنامج واضح يسعى إلى علمنة الدولة السودانية عبر تغيير سلوك المجتمع السوداني في عاداته ولبسه وصولا إلى للمعتقدات الدينية بالبلاد".