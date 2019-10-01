دوري أبطال أوروبا .. 9 لقاءات اليوم ضمن جولة التصحيح والدفاع عن الحظوظ

الرؤية - وليد الخفيف

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي -حامل اللقب ووصيف الدوري الإنجليزي النسخة الماضية- إلى تصحيح مساره في دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف سالزبورج النمساوي، في المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

وسقط ليفربول في المرحلة الأولى أمام نابولي بثنائية نظيفة على ملعب سامباولي، دون أن تشفع الأفضلية والسيطرة الميدانية لتخطِّي عقبة فريق الجنوب الإيطالي الذي حَسَم اللقاء في الأوقات الصعبة، فيما فاز سالزبورج على غينك بنتيجة كبيرة 6-2؛ مما يدفع لاعبيه للكفاح أمام كتيبة الألماني يورجن كلوب - أفضل مدرب في العالم.

ويرغب ليفربول في نقل نجاحاته المحلية إلى المسرح القاري؛ حيث يتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بالعلامة الكاملة (21 نقطة)، بعد تحقيق 7 انتصارات في 7 مباريات. ويتطلَّع النجم المصري محمد صلاح إلى تسجيل أول أهداف في دوري الأبطال اليوم، آملا التتويج مع الفريق الإنجليزي باللقب للمرة الثانية.

وفي المجموعة نفسها، يلتقي نابولي الإيطالي وغينك البلجيكي؛ حيث يأمل الفريق الجنوب إيطالي المحافظة على صدارة المجموعة، بينما ينشد الفريق البلجيكي -الذي يتسلح بأرضه وجمهوره- تعويض الخسارة الكبيرة التي مني بها في المرحلة الأولى، متطلعا لتسجيل حضور إيجابي يعزز فرصه من بلوغ الدور الثاني وإن كانت المهمة صعبة على الورق.

وتقام اليوم 7 مباريات أخرى ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة القارية الأقوى -والتي تحظى بمتابعة جماهيرية عريضة- حيث يحل بروسيا دورتموند الألماني ضيفا على سلافيا براغ التشيكي.

ويمتلك سلافيا براغ نقطة وحيدة في رصيده إثر التعادل مع إنتر ميلان 1-1، متساويا مع منافسة بروسيا دورتموند الذي تعادل مع برشلونة سلبيا في الجولة الأولى. أما برشلونة الإسباني فيتأهب للظهور بشكل مغاير، وتحقيق الفوز الأول عندما يلاقي إنتر ميلان المميز في واحدة من أقوى مباريات الجولة؛ اذ يتساوى الطرفان عند نقطة واحدة من التعادل في الجولة الأولى، وتبدو طموحات فالفيردي كبيرة في تحقيق انتصار على مستوى البطولة القارية يستعيد به توازنه بعد الانتقادات التي وجهت له في الليجا الإسبانية، بيد أنَّ انطلاقة منافسه الرائعة في الدوري الأبطال تصعب من مهمة رجال كامب نو.

ويعاني برشلونة هذا الموسم من أزمة في قلب الدفاع بعد إصابة صامويل أومتيتي، واحتمالية غيابه لفترة تصل إلى 5 أسابيع. ويتطلع لايبزيخ الألماني للمحافظة على صدارته للمجموعة بشرط تجاوز عقبة ضيفه ليون الفرنسي؛ إذ نجح الفريق الألماني خارج قواعده من تحقيق الفوز على بنفيكا البرتغالي 2-1 في الجولة الاولى فيما تعادل ليون مع زينيت سان بطرسبرج 1-1.

أما زينت سان بطرسبرج -نقطة واحدة في رصيده- فيبحث عن فوزه الأول عندما يلاقي بنفيكا البرتغالي متزيل المجموعة برصيد خال من النقاط إثر خسارته في الجولة الأولى.

وفي مواجهة فرنسية إنجليزية محتدمة يلتقي ليل مع ضيفه تشيلسي الذي يمر بمرحلة صعبة على مستوى الدوري الإنجليزي، آملا يتجاوزها في البطولة القارية.

وخسر الطرفان رهان الجولة الأولى، فخسر ليل من أياكس أمستردام الهولندي 3-صفر، وخسر تشيلسي على أرضه من ضيفه فالنسيا الإسباني 1-صفر؛ لتتواصل معاناة البلوز في البريميرليج وفي دوري الابطال، مما يدفع الفريق لبذل جهود كبيرة للتخلص من البداية التي وصفتها الصحافة الإنجليزية بالكارثية للفريق اللندني.

ويتصارع على صدارة المجموعة الأخيرة فالنسيا الإسباني وضيفه أياكس أمستردام الهولندي المتساويين عند 3 نقاط، إثر نجاحهما في تحقيق ركلة بداية موفقة على حساب تشيلسي وليل، ما يمهد لمواجهة محتدمة بينهما اليوم.