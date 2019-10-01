مُجمَّع الرستاق الرياضي

طالب المقبالي

muqbali@gmail.com

49 عاماً في انتظار هذا الحلم الكبير الذي حلمنا به منذ طُفولتنا، ونحن نتابع مباريات كرة القدم والمسابقات الأولمبية عبر شاشات التلفاز، مُتمنين أنْ يُصبح لدينا مجمع رياضي في ولاية الرستاق، نُمارس فيه أنشطتنا المختلفة.

الحلم تحقَّق أخيرًا، ولكن لأبنائنا وأحفادنا؛ لأنَّه أتَى بعدما أصبحنا على مشارف أبواب سن الشيخوخة، وتبقى استفادتنا من هذا المجمع محصُورة في متابعة الأنشطة الرياضية التي تُقام على أرضه دُون المشاركة فيها، وهذه في حدِّ ذاتها نعمة أنْ أَطَال الله في أعمارنا حتى نشاهد هذا الصرح على أرض الواقع، ولله الحمد.

لقد شَهِد اليوم الأول لافتتاح المجمع مباراة السوبر، والتي جمعت نادييْ ظفار وصور، والتي ابتسم الحظ فيها للنادي العريق ظفار، القادم من أرض اللبان، برباعية نظيفة، توِّج من خلالها بكأس السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، كما شهد المجمع أولى مباريات دوري عمانتل، والتي جمعت نادييْ الرستاق ومرباط، والتي حسمها نادي الرستاق بالفوز بثلاثية نظيفة، وكانت تتويجاً لفرحة أبناء الرستاق بهذا الصرح الكبير. وقد رَعَى المباراة معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية.

لقد كانتْ ليلة من أجمل ليالي الرستاق، وقد كان كل من أبناء محافظتي ظفار وجنوب الشرقية يترقبون لحظة تتويج أحد أنديتهم، أما نحن في ولاية الرستاق خاصة، وفي عموم محافظة جنوب الباطنة، فكانت الفرحة عارمة والتتويج منذ لحظة فتح بوابات حرم المجمع، وعبور مركباتنا على طرقات المجمع، وبعد المباراة بفوز نادي ظفار كان أبناء الرستاق أول المهنئين لأبناء محافظة ظفار بفوزهم على هذه الأرض الطيبة.

يبقى أن نذكُر أنَّ المجمع يشتمل على استاد رياضي لكرة القدم، وملعب للهوكي، وملعب آخر معشب لكرة القدم خاص للتدريب، وملعبيْن للتنس وحوض سباحة أولمبي مغطى، وصالة رياضية متعددة الأغراض.

وتمَّ تجهيز المجمع بمتطلبات النقل التليفزيوني، كما أنَّ هناك صالة خاصة باللياقة البدنية للرجال وأخرى خاصة للنساء، كما أنَّ هناك مبنى للإدارة، ومركزًا للطب الرياضي، وتتسع مدرجات الاستاد لأكثر من سبعة عشر ألف متفرج. كما يضم المجمع حوضًا للسباحة حسب المقاييس الأولمبية بمدرجات تتسع لأكثر من 800 متفرج.

أمَّا الصالة الرياضية المغطاة، فستكون وفق القياسات الدولية أيضًا لممارسة ثلاثة ألعاب؛ هي: كرة اليد والطائرة وكرة السلة، فضلا عن مدرجات تتسع لنحو 1100 متفرج حسب ما أُعلِن سابقاً من قبل وزارة الشؤون الرياضية.

فإلى جانب المجمع الرياضي، فإنَّ الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ مرافق رياضية خاصة بنادي الرستاق الرياضي؛ من أهمها: مشروع الصالة الرياضية، وملعبان لكرة القدم؛ أحدهما معشب بالعشب الطبيعي، والآخر بالعشب الصناعي، إضافة للمدرجات الخاصة بالجماهير.