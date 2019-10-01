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حقيقة انتشار "إنفلونزا الخنازير" بمستشفى السلطان قابوس في صلالة

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 03:35 م بتوقيت مسقط

حقيقة انتشار "إنفلونزا الخنازير" بمستشفى السلطان قابوس في صلالة

 

ظفار- الرؤية

قالت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار، إنها تتابع ما يثار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في محافظة ظفار بخصوص انتشار مرض (H1N1) في مستشفى السلطان قابوس، ونظرا لما تم نشره من مغالطات وتخويف وتهويل للجميع، سواء في حجم انتشار المرض أوعدد الوفيات، فإنه وجب التنويه بالآتي:

يعد فيروس (H1N1)من فيروسات الإنفلونزا المختلفة التي تصيب الخلايا المبطنة للأنف والحلق والجهاز التنفسي.

 يصاب الإنسان عند استنشاق القطرات الملوثة وعبر الأسطح الملوثة إلى العين أو الأنف أو الفم.

 بعد جائحة (H1N1)عام 2009م والتي انتشرت في معظم دول العالم، أصبح الفيروس مستوطن في هذه الدول ومنها السلطنة ، مما يعني انه اصبح جزءا من مجموعة الفيروسات التي تسبب الالتهابات التنفسية الفيروسية وفي السلطنة وخاصة محافظة ظفار فإن نشاط هذه الفيروسات يزداد خلال الفترة من سبتمبر إلى مايو من كل عام.

أكثر الناس عرضة للإصابة بهذه الفيروسات المسببة للالتهابات التنفسية هم كبار السن فوق 18 سنة، الحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة المختلفة وامراض القلب الكلى والكبد والربو السكري وأمراض الدم ونقص المناعة الإيدز، والعاملين الصحيين. ويتم سنويا تقديم اللقاح للفئات المذكورة من خلال المؤسسات الصحية.

 الإحصائيات الخاصة بامراض الالتهابات التنفسية المختلفة بما فيها مرض (H1N1) في مستشفى السلطان قابوس عام 2018 هي كما يلي:

1- تم تنويم 1779 حالة مصابة بالالتهابات التنفسية المختلفة منذ بداية العام حتى سبتمبر.

2- تم مسح 599 حالة مشتبه بإصابتها بمرض (H1N1).

3- تم تأكيد اصابت 78 حالة بمرض “(H1N1)، وتوفيت حالتين احداهما في شهر يوليو واخرى هي شهر اغسطس.

4- يعزى زيادة الحالات خلال الفترة من سبتمبر إلى مايو من كل عام إلى سبب اختلاف المناخ الخريف الذي تمر به المحافظة وكذلك كثرة السياح والزوار إلى المحافظة حيث يلاحظ أن معظم الحالات تاتي إلى المستشفى بعد فترة طويلة من الإصابة بالمرض.

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