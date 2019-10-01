نصَّـــــــان

نعمة محمد الفيتوري | ليبيا

وحيداً.. تصل

إياك أن تتكلم

أو تلوح من بعيد لانتباه أحد

أن تلمح بأصغر آهة قد تصدر منك

أدفن وجعك تحت عينيك

وألمك في جوف خاطرك

وتنفس المرارة مع الهواء

إياك أن تسير منحنياً

لا تسمح ليد من كان أن تسندك

إن صعقتك ضربة على رأسك

أسندها على كتفك

وإن باغتتك على ظهرك

أدر لها صدرك ..

امتص أناتك

أقس على نفسك ما استطعت

تحمل الصبر وقاوم

واهزم خوفك

وتابع المسير

وحيداً.. لتصل.

***

تراب

تخيل أنك محض تراب

في ظلامٍ ما

تدوسك الأقدام

ولا تزهر فوقك

إلا الأشواك

أو تمحوك الأيدي

وتتراكم على منديل أبيض

أو تبعثرك ريح فوق أماكن متفرقة

تسافر مع الحكايات

تتسرب بين الشقوق.. أي شقوق

تتدحرج على تجاعيد الوجوه

تتأمل خيانة العمر

تشهد على اتساع المسام

تودُّ لو تواسيها، وتعجز

تتوه رغبتك في البكاء

على خدي الوهم

آهات رمادية، أو سوداء

لا عودة لك

ولا من يلملم ذراتك.

كيانك عدم

يا إلهي

كم أنت ضعيف أيها الإنسان

حين تنتهي في لحظة

وتتلاشى كأنك لم تكن.