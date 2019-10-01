100 شركة عالمية تشارك في دولي حول الإنترنت بالصين

ترجمة- رنا عبدالحكيم

من المتوقع أن تشارك أكثر من 100 شركة متخصصة في مجال الإنترنت حول العالم، في المؤتمر العالمي السادس للإنترنت في ووشين بمقاطعة تشجيانغ الصينية، وذلك لعرض أحدث منتجاتها وانجازاتها، على ما ذكرت صحيفة تشاينا ديلي الصينية.

ويحمل المؤتمر عنوان "الربط الذكي من أجل الانفتاح والتعاون.. بناء مجتمع مع مستقبل مشترك في الفضاء الإلكتروني". وقال وو جون تشينغ نائب رئيس دائرة الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات في تشجيانغ إن المعرض- الذي سيعقد في الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر- سيركز على تعزيز تجارب الزوار والمستخدمين من خلال إدخال التقنيات والمنتجات التي تدمج الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي مع الحياة اليومية للأفراد.

وسجلت أكثر من 600 شركة إنترنت ومبتكرة من داخل وخارج الصين حتى الآن لعرض منتجاتها للجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة ومنتجات الأمن الإلكتروني في معرض هذا العام.

وسيقوم المنظمون أيضًا بإقامة فعاليات على هامش المعرض، منها معرض للوظائف، وفعاليات للجمع بين مشاريع الإنترنت لتعزيز التعاون والتصنيع في هذه الصناعة. وستطلق شركات الواقع الافتراضي والتكنولوجيا الرياضية أكشاكا مجهزة للسماح للزوار بتجربة مباشرة لـ"الحياة الذكية".

ومن المتوقع حضور أكثر من 1500 مشارك في المؤتمر العالمي، حسبما توقع كبير مسؤولي شؤون الإنترنت في البلاد في وقت سابق، من بينهم خبراء الإنترنت والعلماء والمسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية ورجال الأعمال.