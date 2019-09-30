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بلاغ عن خطر مروري.. والسبب: سلحفاة!

الإثنين 30 سبتمبر 2019 11:01 م بتوقيت مسقط

بلاغ عن خطر مروري.. والسبب: سلحفاة!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

استجابت الشرطة لأحد البلاغات المقدمة عن وجود خطر مروري في أحد أحياء ولاية أوريغون الأمريكية والسبب هو سلحفاة كبيرة الحجم هربت من مالكها، بحسب ما ذكرت وكالة يونايتد برس انترناشونال.

وذكرت الشرطة أن السلحفاة كانت تسير داخل وخارج حركة المرور في منطقة اليزابيث درايف قبل أن يقبض عليها مسؤول رعاية الحيوانات تيد كارلسون.

وقالت الشرطة "بمساعدة بعض الجيران رفعوا جميعهم السلحفاة الكبيرة في سيارة تيد وتوجهوا إلى جمعية جرينهيل". وأضافت الشرطة أنه سيتم لم شمل السلحفاة مع صاحبها في وقت لاحق.

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