في سن الـ87.. آسيوي يحصل على البكالوريوس!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

التعلم رحلة تستغرق وقتا طويلا لإنهائها، وهو ما ينطبق تماما على قصة ملهمة لثمانيني آسيوي، ربما تساعد المحبطين على التمسك بالأمل وعدم التراجع عن الطموحات الأكاديمية.

فقد نشرت إحدى الفتيات قصة على "تويتر" عن كيفية تمكن جدها من الحصول على درجة البكالوريوس على الرغم من سنه الطاعن، حيث يبلغ 87 عاما.

وبحسب الفتاة كان جدها حريصا على التعلم وقرر الاستمرار في ذلك بصرف النظر عن عمره، وكان شغله الشاغل ليس الشهادة بل التعلم في حد ذاته.

ونجح الجد- الذي يعمل إماما في أحد المساجد- في الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية.

وعند نشر القصة سرعان ما توالت التعليقات الإيجابية؛ حيث أبدى مستخدمي الموقع بما أنجزه الرجل، وغردوا بعبارات تعكس دعمهم له، كما ذكروا كيف أن قصته قد ألهمتهم التفاني لتحقيق أهدافهم بشكل عام وليس الأكاديمية منها فقط.