النادي الثقافي ينظم أمسية "الرواية التاريخية.. الواقع والمخيال" .. اليوم

مسقط - العمانية

ينظم النادي الثقافي في مقره بالقرم اليوم أمسية ثقافية بعنوان "الرواية التاريخية: الواقع والمخيال"، يستضيف خلالها الكاتب والروائي المصري إبراهيم عبد المجيد ويديرها الكاتب الدكتور يونس الأخزمي.

تهدف الأمسية إلى التعريف بالرواية التاريخية والرواية العجائبية، من خلال استعراض تجربة الكاتب إبراهيم عبد المجيد في هذين المجالين، كما تتناول الندوة القضايا الراهنة مثل الفرق بين الرواية والسيرة، وهل هناك حقاً رواية سيرة؟، وأنواع القراء وحقيقة صراع الأجيال في الكتابة، ووسائل التواصل الاجتماعي وفن القصة وفن الرواية، وغيرها من المواضيع المتعلقة بموضوع المحاضرة، بعدها يتم فتح باب النقاش للحضور، لتبادل الأفكار مع الكاتب فيما يخص الرواية التاريخية وتجربته بشكل خاص.

يشار إلى أن الروائي المصري إبراهيم عبد المجيد كاتب في العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية مثل الأهرام والأخبار والحياة والآداب واليوم السابع والهلال وغيرها. وله العديد من الإصدارات الروائية منها: في الصيف السابع والستين، ورواية المسافات التي ترجمت إلى الإنجليزية، والصياد واليمام التي حولت إلى فيلم سينمائي قام ببطولته الفنان أشرف عبد الباقي، ورواية بيت الياسمين التي ترجمت إلى الفرنسية الإنجليزية والإيطالية، ورواية البلدة الأخرى التي تم ترجمتها أيضًا إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية ورواية قناديل البحر التي حولت إلى مسلسل تليفزيوني بطولة الفنانة آثار الحكيم والفنان محمود قابيل، ورواية لا أحد ينام في الإسكندرية حولت إلى مسلسل تليفزيوني بطولة الفنان ماجد المصري والفنانة سهير المرشدي، وترجمت إلى الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، ورواية في كل أسبوع يوم جمعة ترجمت إلى الألمانية، وغيرها من الروايات.

كما صدر للكاتب مجموعات قصصية منها: خمس مجموعات نفدت وطبعت في دار الشروق في مجلد واحد بعنوان "أشجار السراب"، وفي أدب الرحلات صدر له "أين تذهب طيور المحيط" ، كما قام بتأليف مسرحية بعنوان "24 ساعة قبل الحرب".. كما أن الكاتب إبراهيم عبد المجيد حاصل على العديد من الجوائز منها: الجائزة الأولى على الجمهورية لنادي القصة بالإسكندرية عام 1969، وجائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية عام 1996، وجائزة الدولة للتفوق في الآداب عام 2004، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2007، وجائزة ساويرس في الرواية لكبار الكتاب عن رواية " في كل أسبوع يوم جمعة" عام 2009، وجائزة كتارا عن رواية " آداجيو " عام 2015، وجائزة الشيخ زايد في الآداب عن كتاب "ما وراء الكتابة".