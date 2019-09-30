"الأوبرا السلطانية" تستضيف رائعة بوتشيني "البوهيميّة"

مسقط – الرؤية

تستضيف دار الأوبرا السلطانية مسقط في موسمها الجديد (2019-2020)، العرض العالمي المشوّق أوبرا "البوهيمية"، للإيطالي جياكومو بوتشيني والذي تتسم موسيقاه بغلبة روح الشاعريّة، وتنتج العرض دار الأوبرا السلطانية مسقط، وتؤديه أوبرا مونت كارلو.

ويأتي عرض أوبرا "البوهيميّة" الذي قدّم لأوّل مرّة عام 1896 بدار الأوبرا في مدينة تورينو، في أربعة فصول مستقاة من رواية الكاتب الفرنسي هنري ميورجيه "حياة البوهيميين" وهم الذين يؤمنون بالتفكير الحر، وعدم التقيد بأعراف المجتمع، وقد كتب كلماته الشاعران الإيطاليان جيوسيبي جياكوسا ولويجي ليغا، ووضع موسيقاه الخالدة بوتشيني المولود عام 1858 في مدينة لوكا الإيطالية لعائلة موسيقية، والمعروف عنه حبه للأدب الفرنسي، وتأثره موسيقياً بمدرسة فاغنر الأوبرالية، وقدّم أول أوبراته "لا فيلي" سنة 1884،ثم تلاها بأوبرا "إدغار" و"مانون ليسكو" عام 1893، و"توراندوت" التي قدّمت عام 1926، وكان ذلك بعد وفاة بوتشيني بعامين.

ويعدُّ العرض أحد أشهر العروض الأوبراليّة في العالم، ويروي حكاية الكاتب رودولفو الذي يلتقي الشابة الفاتنة ميمي في إحدى المناسبات، وتدور بينهما قصة حب من النظرة الأولى، وتحتفي الدار بإنتاج هذا العرض العالمي المشوق المشترك، وهو من أداء أوبرا مونت كارلو.