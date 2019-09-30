الإثنين, 30 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

"الأوبرا السلطانية" تستضيف رائعة بوتشيني "البوهيميّة"

الإثنين 30 سبتمبر 2019 07:21 م بتوقيت مسقط

"الأوبرا السلطانية" تستضيف رائعة بوتشيني "البوهيميّة"

 

مسقط – الرؤية

تستضيف دار الأوبرا السلطانية مسقط في موسمها الجديد (2019-2020)، العرض العالمي المشوّق أوبرا "البوهيمية"، للإيطالي جياكومو بوتشيني والذي تتسم موسيقاه بغلبة روح الشاعريّة، وتنتج العرض دار الأوبرا السلطانية مسقط، وتؤديه أوبرا مونت كارلو.

ويأتي عرض أوبرا "البوهيميّة" الذي قدّم لأوّل مرّة عام 1896 بدار الأوبرا في مدينة تورينو، في أربعة فصول مستقاة من رواية الكاتب الفرنسي هنري ميورجيه "حياة البوهيميين" وهم الذين يؤمنون بالتفكير الحر، وعدم التقيد بأعراف المجتمع، وقد كتب كلماته الشاعران الإيطاليان جيوسيبي جياكوسا ولويجي ليغا، ووضع موسيقاه الخالدة بوتشيني المولود عام 1858 في مدينة لوكا الإيطالية لعائلة موسيقية، والمعروف عنه حبه للأدب الفرنسي، وتأثره موسيقياً بمدرسة فاغنر الأوبرالية، وقدّم أول أوبراته "لا فيلي" سنة 1884،ثم تلاها بأوبرا "إدغار" و"مانون ليسكو" عام 1893، و"توراندوت" التي قدّمت عام 1926، وكان ذلك بعد وفاة بوتشيني بعامين.

ويعدُّ العرض أحد أشهر العروض الأوبراليّة في العالم، ويروي حكاية الكاتب رودولفو الذي يلتقي الشابة الفاتنة ميمي في إحدى المناسبات، وتدور بينهما قصة حب من النظرة الأولى، وتحتفي الدار بإنتاج هذا العرض العالمي المشوق المشترك، وهو من أداء أوبرا مونت كارلو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 يناير 2019

رائعة بوتشيني "مدام باترفلاي" بدار الأوبرا الخميس والسبت

المزيد

12 مارس 2017

دار الأوبرا السلطانية تنتج أول عمل درامي غنائي عن فن الأوبرا في العالم.. والبرازيل تستضيف بداية العروض الدولية

المزيد

22 فبراير 2018

دار الأوبرا السلطانية تنتج "نورما" رائعة Bel canto

المزيد

28 سبتمبر 2017

رائعة "بحيرة البجع" ثلاث ليالٍ متوالية في دار الأوبرا السلطانية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

ورش تدريبية وقصص نجاح رائدة في الجولة التعريفية بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب بإبراء

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

"انتخابات الشورى 2019".. تقنيات حديثة بأعلى مواصفات الأمان لتحقيق النزاهة والشفافية

عمان - الدولة والشورى

ختام "لقاء الاستثمار العماني الهندي" بالاطلاع على تجربتي "الرسيل الصناعية" و"واحة المعرفة مسقط"

الاقتصاد - محلي

إعلان أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2019 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

التدريب على إنترنت الأشياء في جولة "جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" بإبراء

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

وزير الديوان: "مسار الشباب" ترجمة للرؤية السامية الحكيمة للاهتمام بأبناء الوطن

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

بالفيديو .. أسر عدد كبير من العسكريين السعوديين في نجران

دولي - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة