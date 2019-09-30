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"هواوي" تميّز هواتف "Mate 30" بتقنيات فريدة

الإثنين 30 سبتمبر 2019 06:32 م بتوقيت مسقط

"هواوي" تميّز هواتف "Mate 30" بتقنيات فريدة

 

 

مسقط - الرؤية

كشفت شركة هواوي عن سلسلة الهواتف الذكية HUAWEI Mate 30 لترسي معايير جديدة في عالم الأجهزة الذكية على جميع المستويات ابتداءً من جمال التصميم إلى هندسة الأجهزة وابتكارات البرمجيات. ويعد الهاتف الرائد الأول من سلسلة الجيل الثاني لشبكات الجيل الخامس في العالم والذي تصل به هواوي إلى قمة التطور التقني للأجهزة النقالة. واستعرض ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، للمرة الأولى خدمات هواوي للأجهزة النقالة (HUAWEI Mobile Services) التي تعمل على أجهزة تلك السلسلة، والتي تعيد تعريف مفهوم الحياة الرقمية وتقدم تجربة حياة أذكى وأسرع وأكثر سلاسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين في مختلف بقاع العالم.

وتشمل مجموعة تطبيقات خدمات هواوي للأجهزة النقالة التي أطلقتها الشركة حتى الآن متجر تطبيقات هواوي HUAWEI) (AppGallery ومتصفح هواوي (HUAWEI Browser) وسحابة هواوي للأجهزة النقالة (HUAWEI Mobile Cloud) وسِمات هواوي (HUAWEI Themes) وموسيقى هواوي(HUAWEI Music)  وفيديو هواوي  (HUAWEI Video)وقارئ هواوي HUAWEI Reader)) ومساعد هواوي (HUAWEI Assistant) وغير ذلك، والتي أصبحت جزءاً مهماً في تجربة مستخدمي سلسلة HUAWEI Mate 30، وهي تعيد صياغة أسلوب حياة المستخدمين الرقمي بطرق جديدة. وتكتسب تطبيقات خدمات هواوي للأجهزة النقالة مع سلسلة هواتف HUAWEI Mate 30 series شعبية متزايدة بين المستخدمين لأنها تلبي احتياجاتهم المختلفة لعيش حياة رقمية عالية الجودة مدعمة بالذكاء الاصطناعي.

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