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"قمة عربية" اليوم بجولة الحسم في "أبطال آسيا" مع انطلاق مواجهات الذهاب بنصف النهائي

الإثنين 30 سبتمبر 2019 06:28 م بتوقيت مسقط

"قمة عربية" اليوم بجولة الحسم في "أبطال آسيا" مع انطلاق مواجهات الذهاب بنصف النهائي

 

الدوحة - الوكالات

تنطلق، اليوم وغدا، منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا؛ إذ يشهد هذا الدور مواجهة من العيار الثقيل بين السد القطري والهلال السعودي؛ في حين يتنافس أوراوا ريد دايموندز الياباني مع غوانغزهو ايفرغراند الصيني في مواجهة شرق آسيوية.

وفي منطقة غرب آسيا، يلتقي نادي السد القطري مع ضيفه الهلال السعودي اليوم على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة. وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 22 أكتوبر على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض.

وكان السد آخر أندية غرب آسيا التي تتوج بلقب البطولة، وذلك عام 2011، في حين يمتلك الهلال ستة ألقاب قارية، لكنه لا يزال ينتظر الفوز بلقب دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد.

والتقى الفريقان ثماني مرات من قبل في تاريخ البطولة بنظامها الجديد، منذ المواجهة الأولى في العام 2010، ويمتلك الهلال أفضلية في المواجهات المباشرة من خلال الفوز أربع مرات مقابل فوز واحد للسد وثلاث تعادلات، وكانت آخر مباراة بينها في مايو 2015 حيث فاز الهلال 2-1.

ويطمح السد في تحقيق الفوز على أرضه، خاصة وأنه لم ينجح في تحقيق أي انتصار خارج ملعبه في البطولة هذا العام، في حين أن الهلال خسر مباراة واحدة فقط خارج ملعبه.

وبلغ السد الدور قبل النهائي العام الماضي، في حين تأهل الهلال إلى هذه المرحلة أربع مرات في السنوات الست الأخيرة.

وفي المقابل، تصدَّر الهلال ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للدحيل القطري و8 للاستقلال الإيراني ونقطتين للعين الإماراتي، وفاز في دور الـ16 على مواطنه الأهلي 4-3 في مجموع المباراتين، ثم تغلب في ربع النهائي على مواطنه الاتحاد بواقع 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما في منطقة شرق آسيا، فيطمح نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني في تحقيق نتيجة جيدة عندما يلتقي مع ضيفه غوانغزهو ايفرغراند الصيني غدا الأربعاء على ستاد سايتاما 20022 في سايتاما. وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 23 أكتوبر على ستاد تيانهي في غوانغزهو.

ويطمح كلا الفريقين في بلوغ المباراة النهائية، على أمل أن يصبح أول فريق يتوج بلقب البطولة بنظامها الجديد ثلاث مرات.

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