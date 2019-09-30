ريال مدريد يبدأ معركة "استعادة الأمل".. ويوفنتوس يواجه ليفركوزن في لقاء ذكريات "الحلم الضائع"

الرؤية - وليد الخفيف

يسعى ريال مدريد، اليوم، إلى استعادة توزانه في بطولته المفضلة، مُتطلِّعا لتجاوز ضيفه كلوب بروج البلجيكي، وذلك عندما يلتقي الفريقان على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وسقط الملكي في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان بثلاثية بيضاء؛ مما يدعوه لبذل جهود مضاعفة لتعويض البداية التي وصفتها الصحافة الإسبانية بالكارثية.

وفي المجموعة الثالثة، ينزل شاختار دونيستك الأوكراني ضيفاً على أتالانتا الإيطالي باستاد السان سيرو، وفي المجموعة نفسها، سيستضيف مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي دينامو زغرب الكرواتي باستاد الاتحاد؛ حيث الصراع المحتدم بين الطرفين على قمة المجموعة، إثر نجاحهما في الجولة الأولى في حصد العلامة الكاملة.

وبعد تعادله في ديربي العاصمة الإسبانية قبل أيام، يظهر أتلتيكو مدريد تحت قيادة سيميوني في مواجهة محتدمة أمام موسكو على ملعب الأخير، وفي التوقيت ذاته يخوض فريق السيدة العجوز مواجهة محفوقة بالمخاطر أمام بايرن ليفركوزن الألماني.

وربما تخطف مباراة توتنهام هوتسبير وضيفه بايرن ميونخ الأضواء؛ باعتبارها إحدى المواجهات الشرسة، لا سيما وأنَّ صاحب الأرض يتطلع للفوز لتعويض التعادل أمام أوليمبياكوس في الجولة الماضية، أملا في تحقيق الفوز الأول بين أنصاره.

وفي المجموعة الثانية، يأمل سرفينا زفيزدا الصربي تحقيق أول فوز له عندما يستضيف أوليمبياكوس اليوناني؛ حيث خسر الأول من بايرن ميونخ في الجولة الأولى صفر-3، أما الفريق اليوناني فانتزع نقطة التعادل أمام توتنهام الإنجليزي.

وبمعنويات عالية مستمدة من الفوز الكبير على الملكي، يبحث باريس سان جيرمان عن فوزه الثاني عندما يحل ضيفا على جلاطة سراي التركي الذي استطاع أن يخرج من الجولة الأولى بنقطة وحيدة بعد التعادل خارج الديار مع كلوب بروج البلجيكي.