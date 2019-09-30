إنقاذ شخص أحتُجز في أحد الجبال بعبري

عبري - الرؤية
استجابت فرق الإنقاذ بالهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الظاهرة، لبلاغ احتجاز شخص في أحد الجبال بمنطقة هجار بولاية عبري، حيث تم الوصول إليه وتقديم العناية الطبية الطارئة له ونقله الى المستشفى متأثراً بإصابة متوسطة.
الإثنين 30 سبتمبر 2019 01:04 م بتوقيت مسقط
عبري - الرؤية
استجابت فرق الإنقاذ بالهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الظاهرة، لبلاغ احتجاز شخص في أحد الجبال بمنطقة هجار بولاية عبري، حيث تم الوصول إليه وتقديم العناية الطبية الطارئة له ونقله الى المستشفى متأثراً بإصابة متوسطة.
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