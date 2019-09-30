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كل شيء يتغير سواك وسيرة الوجع!

الإثنين 30 سبتمبر 2019 09:23 ص بتوقيت مسقط

كل شيء يتغير سواك وسيرة الوجع!

 

سوسن الغزالي| ألمانيا

 

كيف ضاقت علينا

واتسعت لرحيلنا

الطريق المصير

نحن

المصابون بالهوية/ ونرجسية المجاز

القادمون الجدد 

بأحلام محروقة/ التائهون بين أرض وأرض/

الوطن ليس اسما يرتديه بلد

أو جرحا يصلب جسدًا

الوطن مصير يقسو  ويحنو متى يشاء

وإن رق كقلب عجوز

لا يأمل سوى الرحمة

 

الباحثون عن مآسي شعب مهربة في كتاب

المتطفلون المختصون

بآلام المشاهد

المستكشفون الجدد

لأساليب النجاة في الطرق الوعرة

من قادتهم آثار دم  إلى المجزرة

من سمعوا صدى الأنين

والبكاء الأبكم في العيون

من يسمون الجرح  قصيدة

والحرب مجازا .. ثورة!!

 

لا شيء يستدعي العداء

الحياة.. كما هي

آبدية الوجع

ولن تجدوا أحدا في انتظار غودو

 

في وقت لاحق من الفجيعة

إن استبدلتم البكاء بالضحك 

ستتقنون الأمل

 

تقول الحياة:

في النهاية  كل شيء يتغير

سواك وسيرة الوجع ..!

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