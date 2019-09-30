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لا تَثِقْ بالكناية

الإثنين 30 سبتمبر 2019 09:22 ص بتوقيت مسقط

لا تَثِقْ بالكناية

 

د. يوسف حطّيني | أديب وأكاديمي بجامعة الإمارات

 

1 ـ

لا تثقْ بالعَنَاكبِ
ثَمَّةَ مشنقةٌ
خلفَ ذاكَ الجِدارْ

أزِفَتْ سَاعةُ الشّعر فاخرجْ

إلى أملٍ يُرتجَى

تحتَ ضَوْءِ النّهارْ

 

2 ـ

لا تثقْ بالظّلال الغبيّةِ
فالشَّمْسُ لم تمنحِ القَلْبَ وَعْداً
بألّا تغيبْ

ظلّكَ الآنَ قلبُكَ

شاركْهُ ضَوْءَ الأماني

وعتمَ النّحيبْ

 

3 ـ

لا تثقْ بالحقائبِ يا صاحبي
هل تريدُ الرّحيلَ
إلى غربةٍ ثانيهْ؟

شِعرُكَ الحُرُّ موطنُ روحُكَ

والجُرْحُ أضْحَى مجازَكَ

واللهفةُ القافِيَهْ

 

4 ـ

لا تثقْ بالعَنَاقِيدِ
ثَمَّةَ صَحْوٌ
نُرَجّيهِ قَبْلَ المَمَاتْ

توضّأْ بجرحكَ كي تتلوَ النّزفَ

حينَ تغرغرَ بالموتِ قهراً

وأدِّ الصّلاةْ

 

5 ـ

لا تثقْ أبدَ الدّهرِ
بالشّرفاتِ الّتي لا تُطِلُّ
على زرقةٍ صافيهْ
ليسَ غيرُ الغيومِ

ورشوةُ أمطارِها

كي تحاربَ شمسكَ

يا ولدي..

إنّها الفِتنةُ الغَافيهْ

 

6 ـ

لا تثق بالعُطورِ الجميلةِ
فالعطرُ مَهْمَا توهّجْ
أصلهُ زهْرَةٌ في مَدَاكَ
وأصلُ الزُّهُورِ البَنَفْسَجْ

 

7 ـ

لا تَثِقْ بالكِنَايةِ
إنَّ المجازاتِ

تجعلُ مِنْ نَزْفِ جُرْحِكَ
سَجّادَةً للعُبُورِ

إلى صُورةٍ فِي قَصيدَهْ

لا تخفْ..

واجعلِ الزّقزَقاتِ حروفَ نشيدكَ

ولْيتلُ كلٌّ نشيدَهْ

 

8 ـ

لا تثقْ بالجَنَازاتِ
قد تستفيقُ القتيلةُ مِنْ صَمْتِها
وتشيرُ إليكْ
أيُّ سرٍّ لديكْ (1)؟؟

 

9 ـ

لا تَثِقْ بالرَّمَاديِّ
حتّى وإنْ صَارَ مثلَكَ
يشربُ قهوتَهُ
كيْ ينامْ

أبيضُ القلب مثلُكَ

لا بدَّ أن يحمل الوردَ

حتّى يواجِهَ سيفَ الظّلامْ

 

10 ـ

لا تثقْ بالحِرَاسةِ
إذْ إنّها القلقُ المستمرُّ
مِنَ الطّعنةِ الغَادرَهْ

واترك الصَّدْرَ يا ولدي مشرعاً

كي تضلَّ الطَّريقَ إليهِ

سيوفُ الدُّمَى الحَائِرَهْ

 

11 ـ

لا تثقْ بالذُّكورةِ
لا فَحْلَ مَنْ لَمْ يَئِدْ
صَفْقَةَ القَرْنِ
في رِدّةٍ جَاهِليّهْ

إنّها القُدْسُ يا ولدي

لهفةُ القَلْبِ عند الّذين تنادوا

لأجل الفِدَاءِ

وعند النساء اللواتي

رضعنَ حليب القضيّةْ

........

هامش:

  1. المقطع الثامن من هذا النص مهدى لقاتل الفلسطينية إسراء غريب.

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