الإثنين, 30 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

أنا طيرٌ

الإثنين 30 سبتمبر 2019 09:21 ص بتوقيت مسقط

أنا طيرٌ

 

د. أحمد مرسي| مصر

 

أنا طيرٌ بأرضِ اللهِ

 وعُنوانى على شجره

//

حنينى قد يُجادِلُنى على

ماضٍ به ذكرى

//

به أشواقنا هامت تسلم

للهوى أَمْرَه

//

كنهرٍ فى مناجاتى وبَحرٍ

يرتوى عِطْره

//

ربيعى لم يزل ورداً

 وأقدارى على جمره

//

شفاهى مثلُ بستانٍ

وأنت ِالزهرُ والثمره

//

أنا والوردُ صِنْوانِ

ويكفينا ولو نظره

//

دموعٌ سوف تروينا

وتسقىِ الزرع والخضره

//

نهارٌ بعده ليلٌ وفجرٌ

بعده حسره

//

أنا فى الحب مفتونٌ ولم

أهوَ ولا مَرَّه

//

نناجى العشقَ أشواقاً

ولكن نتقى شرَّه

//

هو القلب الذى آل على

ألاَّ يُرِى سِرَّه

//

حديثُ الحُبِّ يُسكِرُنِى

ويأخُذُنى على غِرَّه

//

يطاوع فى الهوى قلبى

  وأنتِ العِطرُ والوردَه

//

أنا للحب مشتاقٌ أنا

الماضى أنا (بُكرَه)

//

تناجينى أناجيكِ وقلبى

لم يعد يَكْرَه

//

يذوب الوردُ نشواناً

ويفضحُ للهوى سِترَه

//

أنا عُشٌ به طيرٌ وأنتِ

الفرعُ والشجره

//

حياتى لم تعد ذكرى

 وقلبى لم يعد صَخْرَه

//

ملكتُ الشمس فى كفى

لأن إرادتى حرَّه

//

دموعى لن تطاوعَنى

 فليس الحبُّ بالعِشْرَه

//

وليسَ الحبُّ لى ذنبٌ

ولا عيبٌ ولا عوْرَه

//

وهَلَّتْ فرحَةُ القلبِ

وأهدانا الهوى خَمْرَه

//

لماذا البحثُ عن حُلْمِى

ومن فى الحبِّ قد أَمَرَه

//

أُقِرُ أنا المذكورُ أدناهُ

وأَبْصُمْ عَنْهُ بالعَشَرَه

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

التدريب على إنترنت الأشياء في جولة "جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" بإبراء

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

وزير الديوان: "مسار الشباب" ترجمة للرؤية السامية الحكيمة للاهتمام بأبناء الوطن

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

السيد فهد يستعرض أوجه التعاون القائم بين السلطنة وقطر

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

توصيات ملتقى صلالة للمسؤولية الاجتماعية 2019

المحليات - أخبار

ملتقى صلالة للمسؤولية الاجتماعية يوصي بإنشاء مركز متخصص لتنظيم مشروعات الاستثمار الاجتماعي وفق الأولويات التنموية

المحليات - أخبار

"لقاء الاستثمار العماني الهندي" يفتح المجال لمزيد من التعاون والتبادل التجاري بين البلدين

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

بالفيديو .. أسر عدد كبير من العسكريين السعوديين في نجران

دولي - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة