د. أحمد مرسي| مصر
أنا طيرٌ بأرضِ اللهِ
وعُنوانى على شجره
//
حنينى قد يُجادِلُنى على
ماضٍ به ذكرى
//
به أشواقنا هامت تسلم
للهوى أَمْرَه
//
كنهرٍ فى مناجاتى وبَحرٍ
يرتوى عِطْره
//
ربيعى لم يزل ورداً
وأقدارى على جمره
//
شفاهى مثلُ بستانٍ
وأنت ِالزهرُ والثمره
//
أنا والوردُ صِنْوانِ
ويكفينا ولو نظره
//
دموعٌ سوف تروينا
وتسقىِ الزرع والخضره
//
نهارٌ بعده ليلٌ وفجرٌ
بعده حسره
//
أنا فى الحب مفتونٌ ولم
أهوَ ولا مَرَّه
//
نناجى العشقَ أشواقاً
ولكن نتقى شرَّه
//
هو القلب الذى آل على
ألاَّ يُرِى سِرَّه
//
حديثُ الحُبِّ يُسكِرُنِى
ويأخُذُنى على غِرَّه
//
يطاوع فى الهوى قلبى
وأنتِ العِطرُ والوردَه
//
أنا للحب مشتاقٌ أنا
الماضى أنا (بُكرَه)
//
تناجينى أناجيكِ وقلبى
لم يعد يَكْرَه
//
يذوب الوردُ نشواناً
ويفضحُ للهوى سِترَه
//
أنا عُشٌ به طيرٌ وأنتِ
الفرعُ والشجره
//
حياتى لم تعد ذكرى
وقلبى لم يعد صَخْرَه
//
ملكتُ الشمس فى كفى
لأن إرادتى حرَّه
//
دموعى لن تطاوعَنى
فليس الحبُّ بالعِشْرَه
//
وليسَ الحبُّ لى ذنبٌ
ولا عيبٌ ولا عوْرَه
//
وهَلَّتْ فرحَةُ القلبِ
وأهدانا الهوى خَمْرَه
//
لماذا البحثُ عن حُلْمِى
ومن فى الحبِّ قد أَمَرَه
//
أُقِرُ أنا المذكورُ أدناهُ
وأَبْصُمْ عَنْهُ بالعَشَرَه