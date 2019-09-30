د. أحمد مرسي| مصر

أنا طيرٌ بأرضِ اللهِ

وعُنوانى على شجره

//

حنينى قد يُجادِلُنى على

ماضٍ به ذكرى

//

به أشواقنا هامت تسلم

للهوى أَمْرَه

//

كنهرٍ فى مناجاتى وبَحرٍ

يرتوى عِطْره

//

ربيعى لم يزل ورداً

وأقدارى على جمره

//

شفاهى مثلُ بستانٍ

وأنت ِالزهرُ والثمره

//

أنا والوردُ صِنْوانِ

ويكفينا ولو نظره

//

دموعٌ سوف تروينا

وتسقىِ الزرع والخضره

//

نهارٌ بعده ليلٌ وفجرٌ

بعده حسره

//

أنا فى الحب مفتونٌ ولم

أهوَ ولا مَرَّه

//

نناجى العشقَ أشواقاً

ولكن نتقى شرَّه

//

هو القلب الذى آل على

ألاَّ يُرِى سِرَّه

//

حديثُ الحُبِّ يُسكِرُنِى

ويأخُذُنى على غِرَّه

//

يطاوع فى الهوى قلبى

وأنتِ العِطرُ والوردَه

//

أنا للحب مشتاقٌ أنا

الماضى أنا (بُكرَه)

//

تناجينى أناجيكِ وقلبى

لم يعد يَكْرَه

//

يذوب الوردُ نشواناً

ويفضحُ للهوى سِترَه

//

أنا عُشٌ به طيرٌ وأنتِ

الفرعُ والشجره

//

حياتى لم تعد ذكرى

وقلبى لم يعد صَخْرَه

//

ملكتُ الشمس فى كفى

لأن إرادتى حرَّه

//

دموعى لن تطاوعَنى

فليس الحبُّ بالعِشْرَه

//

وليسَ الحبُّ لى ذنبٌ

ولا عيبٌ ولا عوْرَه

//

وهَلَّتْ فرحَةُ القلبِ

وأهدانا الهوى خَمْرَه

//

لماذا البحثُ عن حُلْمِى

ومن فى الحبِّ قد أَمَرَه

//

أُقِرُ أنا المذكورُ أدناهُ

وأَبْصُمْ عَنْهُ بالعَشَرَه