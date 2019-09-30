وزير الديوان: "مسار الشباب" ترجمة للرؤية السامية الحكيمة للاهتمام بأبناء الوطن

مسقط - العمانية

أكد معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني أن البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب يترجم الرؤية السامية الحكيمة للاهتمام بالشباب العماني كونهم حجر زاوية في التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن ديوان البلاط السلطاني قام بتكريس كافة الجهود والموارد اللازمة للبرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب تنفيذا لتوجيهات جلالته الكريمة، ولما أظهره شباب عمان من كفاءة عالية في تلقي علوم ومعارف الثورة الصناعية الرابعة، وتسابقهم المحمود في تكوين مشاريع تقنية ناشئة قابلة للاستثمار من شأنها أن تساهم في رفد الاقتصاد الوطني وتوطين تقنيات حديثة.

ورعى معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني مساء أمس ختام "مسار الشباب" من البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب، الذي أطلقه ديوان البلاط السلطاني بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-. وعمل المسار على تأهيل 1000 مشارك من الفئة العمرية 18- 29 سنة بمهارات وقيم الثورة الصناعية الرابعة. وشهد حفل الختام الإعلان عن 35 مشروعا من المشاريع التي أسسها المشاركون في البرنامج. وصاحب حفل الختام معرض لكافة المشاريع القابلة للاستثمار والتي تجاوز عددها 60 مشروعا.