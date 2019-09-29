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تقديم مجموعة من الكتب العمانية لمكتبة الجامعة لدعم للدارسين والباحثين

سفيرنا في كوريا يعرف بـ"عُمان بلاد السندباد وأرض اللبان" في محاضرة بجامعة تشوسون

الأحد 29 سبتمبر 2019 08:41 م بتوقيت مسقط

سفيرنا في كوريا يعرف بـ"عُمان بلاد السندباد وأرض اللبان" في محاضرة بجامعة تشوسون

مسقط - الرؤية

أَلْقَى سَعَادة مُحمَّد بن سالم الحارثي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية كوريا، محاضرة بعنوان "عمان بلاد السندباد وأرض اللبان"، في جامعة تشوسون بمحافظة تشولا بمدينة جوانجو؛ وذلك في إطار الدبلوماسية العامة لسفارة السلطنة في جمهورية كوريا؛ للتعريف بالسلطنة، وتعزيز التعاون مع جمهورية كوريا.

وتضمَّنتْ المحاضرة الجوانب التاريخية والحضارية والثقافية للسلطنة، وإبراز الموقع الجغرافي الإستراتيجي، ودور السلطنة في الملاحة البحرية والتجارة العالمية وطريق الحرير وقوافل اللبان على امتداد العصور، وتطرَّقت لملامح عامة عن السلطنة والنهضة الحديثة والمعالم السياحية والعلاقات العمانية-الكورية، وتجربة السلطنة في منهج التفاهم والتسامح والتعاييش في مجتمع متعدد الثقافات والأديان، ودور السلطنة في الحوار ونشر قيم المحبة والسلام. كما تضمَّنتْ المحاضرة عرضًا مرئيًّا لمقاطع لبعض الأفلام الوثائقية عن السلطنة.

وعلى هامش المحاضرة، التقى سعادة السفير بعدد من المسؤولين والهيئة التدريسية والطلاب بالجامعة؛ وذلك لبحث التعاون الأكاديمي والبحثي والتبادل الطلابي، وقدم سعادة السفير مجموعة من الكتب العمانية لمكتبة الجامعة لتكون مرجعا للدارسين والباحثين.

وقال السفير محمد بن سالم الحارثي إنَّ زيارة مدينة جيونجو تأتي في إطار سلسلة المحاضرات التي تنظمها الجمعية الكورية العربية بكوريا؛ بهدف تعريف المجتمع الكوري بتاريخ وثقافة الدول العربية لتقريب التفاهم وتعزيز التعاون. وأوضح أنَّ المحاضرة تندرج ضمن برنامج الدبلوماسية العامة وبرنامج مرحبا بكم في عمان الذي أطلقته السفارة منذ أعوام، والذي يتضمَّن سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية والملتقيات الشهرية التعريفية بالسلطنة والترويجية السياحية والاستثمارية التي تقيمها السفارة، والمحاضرات التي تنظمها في عدد من الجامعات الكورية. هذا بجانب الفعاليات والمهرجانات والمعارض التي تشارك فيها بكوريا بهدف التعريف بالسلطنة والترويج السياحي والاستثماري لتعزيز آفاق التعاون بين السلطنة وجمهورية كوريا.

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