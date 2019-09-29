"أفاعي" لومبارديا يتربصون بميسي ورفاقه

روما - الوكالات

تأمل جماهير إنتر ميلان في قدرة النيراتزوري على الإطاحة بنظيره برشلونة بعد المستوى الممتاز الذي قام به كونتي مع الفريق، بعد انتصاراته الرائعة في الدوري الإيطالي.

فالإنتر يواجه نظيره الكاتلوني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وهو في حالة رائعة، والمنافس لا يزال يمر في حالة شك. الفريق اللومباردي حقق العلامة الكاملة في الدوري الإيطالي حتى الآن بـ6 انتصارات من 6 مباريات، ليعلن عن نفسه منافساً حقيقياً لمحتكر الكالتشيو منذ سنوات عديدة، فريق يوفنتوس.

الإنتر متسلح بصلابة الدفاع المكون من الثلاثي جودين وسكرنيار ودي فريج، ومن خلفهم الحارس الرائع سمير هاندانوفيتش، وخط مميز بتواجد بروزفويتش وسينسي وباريلا، وهجوم يقوده لوكاكو. لذلك، يسعى الإنتر للتدارك سريعاً بعد النتيجة المخيبة في الجولة الأولى على ملعبه أمام ضيفه سلافيا براغ بالتعادل 1-1، ويعلم أنه مطالب بالفوز على برشلونة ليبقي على حظوظه قوية في المنافسة.