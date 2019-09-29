خطة ميسَّرة من بنك مسقط لتعزيز الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية

مسقط - الرؤية

طَرَح بنك مسقط خطة الدفع الميسرة لجميع حاملي بطاقات بنك مسقط الائتمانية لتُسهم في تسهيل عمليات الشراء عالية القيمة من المنافذ التجارية المشاركة في هذه الخطة، ودفع قيمة الشراء عن طريق أقساط لمدة 12 شهرا بدون فوائد.

يُشار إلى أنَّ جميع حاملي بطاقات بنك مسقط الائتمانية مؤهلون للدفع عن طريق هذه الخطة في أكثر من 150 منفذا تجاريا تشمل منتجات الأثاث المنزلي والمجوهرات والإلكترونيات والرعاية الطبية...وغيرها من المنافذ المتاحة على تطبيق عروض بنك مسقط والموقع الإلكتروني للبنك.

وقال أمجد بن إقبال اللواتي مساعد مدير عام البطاقات والأعمال المصرفية الإلكترونية ببنك مسقط: نولي زبائننا أهمية وأولوية خاصة في مجال تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية التي تتوافق مع أساليب الحياة الحديثة مع تطور الدفع الإلكتروني، ويسعى بنك مسقط من خلال ما يقدمه من خدمات ومنتجات إلى تلبية متطلبات الزبائن وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، ويقدم لهم تسهيلات وخدمات مصرفية خاصة تلبي مختلف احتياجاتهم، مشيرا إلى أنَّ طرح خطة الدفع الميسرة لزبائن بنك مسقط يضمن لهم الاستفادة من مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات؛ حيث تعتبر بطاقات بنك مسقط الائتمانية وسيلة آمنة وسهلة للدفع، كما يوفر للزبائن ميزة الدفع لمشترياتهم على دفعات شهرية مريحة وفي فترة زمنية محددة، مضيفا أن الخطة تؤكد التزام بنك مسقط بتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني في السلطنة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية التي تجعل حياة الزبائن أسهل.

ويُمكن للزبائن الاستفادة من خطة الدفع الميسرة خلال الشراء بقيمة 100 ريال فما فوق؛ حيث يتم خصم الحد المتاح في حساب بطاقة الائتمان بقيمة مساوية للشراء ومع كل دفعة شهرية سيتم زيادة الحد المتاح بهذا المبلغ ليقوم البنك بخصم المبلغ حسب خطة الدفع التي اعتمدها الزبون؛ بحيث يتم دفعها على مدى 12 شهرا ولا يطلب من الزبائن تقديم أي مستندات إضافية عند القيام بطلب الخطة، وإنما على الزبون إبلاغ المحل أو خدمة الزبائن في المراكز التجارية بأنه يرغب في الاستفادة من خطة الدفع، كما يتطلب تأكد الزبون من توافر المبلغ الكافي في البطاقة أثناء الشراء.