"ماري كلير": السلطنة "كنز الشرق الخفي"

مسقط - العمانية

وصفت وسائل إعلام فرنسية السلطنة بأنها "كنز الشرق الخفي" مشيرة إلى أنها بين منطقة الشرق الأوسط وآسيا تحتفظ بأسرارها ولكنها أيضا تشاركها ثقافتها وطبيعتها.

وقالت مجلة" ماري كلير" وهي أشهر مجلة نسائية فرنسية تصدر بلغات مختلفة من عدة دول أوروبية " إن مسقط تظل شاهدة على المزج الحضاري الرائع بين الأصالة والمعاصرة في المنازل التقليدية والقلاع وقباب المساجد التى تشهد على الثراء الثقافي الكبير.

وأضافت" بين التقليد والحداثة يقف جامع السلطان قابوس الأكبر، أكبر جامع في البلاد. تم بناؤه من الحجر الرملي والحجر الرخامي، و على الطراز المعماري المعاصر الذي يحترم الأسلوب الإسلامي التقليدي ويضم بعض القطع التي لا تقدر بثمن.

وقالت إن نزوى الملقبة ب "لؤلؤة الإسلام" عاصمة قديمة تعج بالنشاط والأسواق التاريخية وهي وجهة سياحية يزورها السياح للتمتع بالتراث الحضاري الذي تشتهر به السلطنة دون غيرها من دول المنطقة.

وأشارت إلى جمال الطبيعة في السلطنة وخاصة المناطق التى تنتشر بها الوديان في وادي بني خالد، حيث مزارع أشجار النخيل والفاكهة والمخيمات السياحية الفاخرة في صحراء الشرقية.