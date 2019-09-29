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ترامب: "خطر لم يسبق له مثيل" يهدد أمريكا

الأحد 29 سبتمبر 2019 01:43 م بتوقيت مسقط

ترامب: "خطر لم يسبق له مثيل" يهدد أمريكا

 

 

واشنطن - الوكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة معرضة لـ"خطر لم يسبق له مثيل"، وذلك مع تصاعد الضغوط من جانب الديمقراطيين بغية المضي قدما في إجراءات تهدف إلى عزله.

وفي مقطع فيديو نشر عبر موقع تويتر، حذر ترامب من أن الديمقراطيين يحاولون "سلب حريات أساسية"، مشيرا إلى أنهم يستهدفونه رغم أنه "يكافح من أجل الأمريكيين".

وبدأ مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، إجراءات لمساءلة ترامب بغية عزله عقب اتهامات له بسوء استخدام سلطاته.

وينفي ترامب صحة الاتهامات الموجهة إليه، قائلا إن خصومه يشنون حملات متعاقبة ضده بهدف النيل منه.

لكن رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قالت إن الرأي العام في بلادها يدعم مساعي الديمقراطيين من أجل مساءلة ترامب.

ويشتبه في أن ترامب حاول الضغط على نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لإجراء تحقيق بشأن منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية جو بايدن.

وطالب رؤساء 3 لجان في مجلس النواب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن يقدم وثائق ذات صلة بتلك القضية.

وفي المقابل، يقول ترامب إن جو بايدن، الذي كان نائبا للرئيس في إدارة باراك أوباما، ضغط من أجل إقالة النائب العام الأوكراني فيكتور شوكين في عام 2016 لحماية شركة يعمل بها ابنه هانتر بايدن.

لكن ترامب لم يقدم دليلا على صحة ذلك.

ويرى مراقبون أنه من المستبعد أن تسفر الإجراءات عن الإطاحة بترامب من البيت الأبيض حتى لو دعم مجلس النواب هذه الخطوة، إذ يسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ.

 

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