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القبض على وافد ترجّل من مركبته وهي تسير

الأحد 29 سبتمبر 2019 12:55 م بتوقيت مسقط

القبض على وافد ترجّل من مركبته وهي تسير

 

جنوب الباطنة - الرؤية

قامت قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة، بضبط وافداً لترجّله من مركبة وهي تسير على أحد الطرقات، كما اتضح بأن المركبة التي استخدمها كانت للصيانة في ورشة إصلاح المركبات التي يعمل بها وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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