الأحد, 29 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

خلوةٌ مع التبريزي

الأحد 29 سبتمبر 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

خلوةٌ مع التبريزي

 

ثامر سعيد| العراق

 

وأنتَ تُدخنُ خُلوتَكَ بالتراتيلِ

تكرعُ من أباريقِ الضوءِ

خمرةَ الحقيقةِ

وتُرتبُ مشاجبَ الوجدِ

في خلايا دمِكَ النائمة

هل ما زلتَ تظنُّ بأن الصمتَ

أبجدية أخرى

وإن المتعةَ نجمةٌ وراءَ جدار

لا تشرقُ إلا بأزاميلَ ومطارق ؟

ما زلتُ أنا ..

معتقلاً في قلبِ فراشةٍ

بين زجاجةٍ ومشكاة .

هم يمتطون أحصنةً بغيرِ قوائمَ

ونحن نحلقُ بأجنحةِ الروحِ

فهل وصلنا ؟

هل قررنا من نكونُ

أيّها الملتبسُ بين ماءٍ ونار ؟

ما زلتَ تنفي وتُثبتُ

ثم تنفي وتتهم

تطرقُ أبوابَ القلوبِ

وقلبُكَ مبتلٌّ بالعطشِ

كم شمساً تكفيكَ لتملأَ قدحكَ ؟

 

كلّما سألتُكَ عن دسيسةٍ

أو مذبحةٍ

تقولُ لي :

أوجاعُ الكونِ أخطاءٌ لغويةٌ

فماذا لو احترقنا

ولم يُصغِ هذا الليلُ إلى شواظِنا ؟

ماذا لو احترقنا ولم نمسَّ شغافَ

من نحبُّ

فلماذا نحترقُ ؟

 

طالما كنتَ تحدثني عن الوردِ

النرجسُ المخمورُ : عينُ الأرواحِ الثملة

السوسن : بلسانهِ الأبكم الطويل

والبنفسجُ , ذلك القانطُ الحزين .

وتحرضني دائماً أن أحتفظَ بواحدةٍ

واحدةٍ وحسب ,

أسقيها من عينِ الدهشةِ

أو من مطرِ الجنون

فالطريقُ إلى النهرِ طويلٌ

وثمة هناكَ من يستحقُها !

وقتها ..

كنتُ مشغولاً بالتقاطِ الأحلامِ الغضَّةِ

من أشجارِ النُعاسِ التي يَبُستْ

فكوابيسُ الشعراءِ ثقيلةٌ

وموائدُ نومهم موحشة وشحيحة .

 

الحقيقةُ نائمةٌ في بئرٍ يا شمس التبريزي

ولا حبلَ لدلوِ الأسئلةِ ,

الأسئلةُ بوصلةٌ خرساء .

وأنتَ تلتقي بكَ

كي تغسلَ نفسَكَ من نفسِكَ

اقطعْ حبلكَ السريَّ

قبل أن تخوضَ حروبكَ

مع أشباهِكَ .

الشبيهُ هو كلُّ ما أنتَ

إلا أنتَ ,

أنتَ وصايا الآخرين

فلا تكنْ ستارةً

الستارةُ إما جناحٌ أو قفص.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 يناير 2017

في حضرة "شَمس التبريزي".. موجةُ الدِفءِ في الشِتاءِ العَنيد !

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة: حان الوقت لإطفاء الحرائق المشتعلة في المنطقة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وزير الصحة: الدكتور غازي الزبيدي صاحب بصمات فارقة في الطب العماني

المحليات - أخبار

اختتام التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم بمسقط .. و9 محطات بالمحافظات بنهاية أكتوبر

المحليات - أخبار

2.1% ارتفاعا بإنتاج السلطنة من الكهرباء.. و253.3 مليون متر معكب مياهًا بنهاية يوليو

الاقتصاد - محلي

انطلاق ملتقى صلالة للمسؤولية الاجتماعية وسط مشاركات من داخل وخارج السلطنة .. اليوم

المحليات - أخبار

اتفاقية بحثية لدراسة "ظاهرة مادة المسحوق الأسود" في أنابيب نقل الغاز الطبيعي بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة