الأحد, 29 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

الأفغان يتحدّون "فزّاعة طالبان" لاختيار رئيس جديد.. و23 مصابا في 10 هجمات

الأحد 29 سبتمبر 2019 08:37 ص بتوقيت مسقط

الأفغان يتحدّون "فزّاعة طالبان" لاختيار رئيس جديد.. و23 مصابا في 10 هجمات

كابول - رويترز

تحدى الناخبون الأفغان خطر هجمات المتشددين والتأخير في بعض اللجان للإدلاء بأصواتهم أمس في انتخابات رئاسية تعد اختبارا مهما لقدرة الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب على حماية الديمقراطية رغم سعي حركة طالبان لعرقلة الانتخابات.

وقال مسؤول كبير بوزارة الداخلية في كابول إن ما لا يقل عن 21 مدنيا واثنين من أفراد القوات الأفغانية أصيبوا في أكثر من عشر هجمات صغيرة نفذتها طالبان خلال أول خمس ساعات من التصويت.

وقال عبد المقيم عبد الرحيم زاي المدير العام للعمليات والتخطيط في وزارة الداخلية "الخطة الأمنية المتبعة لمنع الهجمات تبلي بلاء حسنا... أحبطنا هجمات للمتشددين".

ويختار الناخبون رئيسا من بين ما يربو على عشرة مرشحين مسجلين. لكن من المرجح أن ينحصر السباق بين الرئيس المنتهية ولايته أشرف غني ونائبه السابق عبد الله عبد الله.  وسيلعب الفائز دورا حاسما في مساعي البلاد لإنهاء الحرب مع طالبان واستئناف المحادثات بين المسلحين والولايات المتحدة بعدما ألغيت هذا الشهر.

وانتشر عشرات الآلاف من أفراد الأمن في أقاليم البلاد الأربعة والثلاثين لحماية الناخبين ومراكز التصويت من هجمات طالبان التي حثت الأفغان على مقاطعة الانتخابات وهددت بعواقب وخيمة.

ويوجد حوالي 9.6 مليون ناخب مسجل بين سكان البلاد البالغ عددهم 34 مليون نسمة. ويدلي الناخبون بأصواتهم في حوالي 5000 مركز اقتراع يقوم بحمايتها نحو 100 ألف جندي أفغاني بدعم جوي من القوات الأمريكية.

وقالت رويا جهانجير وهي طبيبة مقيمة في العاصمة كابول "تعريف الجسارة هو أن تستجمع شجاعتك وتدلي بصوتك في أفغانستان".  وأضافت أنها وزوجها سيصوتان حتى لو اضطرا للوقوف لساعات في صفوف طويلة. وأضافت "نأمل ألا يحدث تزوير هذه المرة وإلا سيشعر الناخبون أنهم تعرضوا للخداع مجددا".

وفي إقليم بلخ بشمال البلاد، انتظر الناخبون وصول مسؤولي الانتخابات إلى مراكز اقتراع داخل مدارس وكليات ومساجد وأفنية مستشفيات ومراكز بلدية.  وقال مصدر أمني إن 16 شخصا أصيبوا في انفجار داخل مركز اقتراع في مسجد بمدينة قندهار الجنوبية.

وفي إقليم فارياب بشمال البلاد، اشتبكت القوات الأفغانية مع مقاتلي طالبان في ست مناطق مما أجبر السكان على البقاء في منازلهم والعزوف عن التصويت.

وقالت طالبان في بيان إن مقاتليها هاجموا مراكز اقتراع في إقليم لغمان بشرق البلاد فيما ذكر مسؤولون أن أربعة انفجارات استهدفت مدينة جلال اباد في شرق البلاد وأعاقت التصويت في بعض المراكز.  وقال مسؤولون إن انفجارات وقعت أيضا في مدينتي كابول وغزنة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

29 سبتمبر 2019

الأفغان يتحدّون "فزّاعة طالبان" لاختيار رئيس جديد.. و23 مصابا في 10 هجمات

المزيد

25 أغسطس 2015

حلف الناتو يساعد الأفغان لمنع "طالبان" من استعادة "بلد الأفيون"

المزيد

15 نوفمبر 2015

عشرات الجنود الأفغان ينضمون لـ"طالبان" أثناء القتال في هلمند

المزيد

24 مايو 2016

"طالبان" الأفغانية تجتمع لاختيار خليفة لزعيمها بعد تأكيد أوباما مقتله

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة: حان الوقت لإطفاء الحرائق المشتعلة في المنطقة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وزير الصحة: الدكتور غازي الزبيدي صاحب بصمات فارقة في الطب العماني

المحليات - أخبار

اختتام التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم بمسقط .. و9 محطات بالمحافظات بنهاية أكتوبر

المحليات - أخبار

2.1% ارتفاعا بإنتاج السلطنة من الكهرباء.. و253.3 مليون متر معكب مياهًا بنهاية يوليو

الاقتصاد - محلي

انطلاق ملتقى صلالة للمسؤولية الاجتماعية وسط مشاركات من داخل وخارج السلطنة .. اليوم

المحليات - أخبار

اتفاقية بحثية لدراسة "ظاهرة مادة المسحوق الأسود" في أنابيب نقل الغاز الطبيعي بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة