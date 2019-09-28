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ليفربول مهدد بالاستبعاد من "البريميرليج"

السبت 28 سبتمبر 2019 06:58 م بتوقيت مسقط

ليفربول مهدد بالاستبعاد من "البريميرليج"

لندن - رويترز

تُحقِّق رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع ليفربول، بخصوص مشاركة لاعب بشكل غير قانوني في مباراة ضد ميلتون كينز دونز، في الدور الثالث لكأس الرابطة، الأربعاء الماضي.

ومن المحتمل معاقبة ليفربول بغرامة أو استبعاده من المسابقة، ولم يتم الكشف عن هوية اللاعب المقصود. وقال متحدث باسم رابطة الدوري الإنجليزي: "ندرس الموقف حاليا".

وفاز ليفربول -متصدر الدوري الممتاز- 2-صفر على ميلتون كينز دونز المنتمي للدرجة الثالثة، ليضرب موعدا مع أرسنال في الدور الرابع، واعتمد المدرب يورجن كلوب على أربعة لاعبين صاعدين في التشكيلة الأساسية.

وقال متحدث باسم ليفربول: "يدرك النادي وجود مشكلة إدارية محتملة تخص أحد لاعبينا... نتعاون مع السلطات المعنية لتوضيح الحقائق، ولن نُصدر تعليقات أخرى على القضية حتى اكتمال الإجراءات.

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