أنباء عن أسر عدد كبير من العسكريين السعوديين في نجران

عواصم – الوكالات- رويترز
أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أسر عدد كبير من الجنود السعوديين وغير السعوديين في عملية نوعية أطلقوا عليها اسم "نصر من الله" ونفذت في محافظة نجران السعودية.
يتبع ...
السبت 28 سبتمبر 2019 06:24 م بتوقيت مسقط
عواصم – الوكالات- رويترز
أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أسر عدد كبير من الجنود السعوديين وغير السعوديين في عملية نوعية أطلقوا عليها اسم "نصر من الله" ونفذت في محافظة نجران السعودية.
يتبع ...
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