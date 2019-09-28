أنباء عن أسر عدد كبير من العسكريين السعوديين في نجران

عواصم – الوكالات- رويترز

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أسر عدد كبير من الجنود السعوديين وغير السعوديين في عملية نوعية أطلقوا عليها اسم "نصر من الله" ونفذت في محافظة نجران السعودية.

يتبع ...