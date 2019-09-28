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أنباء عن أسر عدد كبير من العسكريين السعوديين في نجران

السبت 28 سبتمبر 2019 06:24 م بتوقيت مسقط

أنباء عن أسر عدد كبير من العسكريين السعوديين في نجران

عواصم – الوكالات- رويترز

 أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أسر عدد كبير من الجنود السعوديين وغير السعوديين في عملية نوعية أطلقوا عليها اسم "نصر من الله" ونفذت في محافظة نجران السعودية.

يتبع ...

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