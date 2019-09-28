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سر انسحاب 28 متسابقة من ماراثون الدوحة

28 سبتمبر 2019 . الساعة 14:30 بتوقيت مسقط

الدوحة - الوكالات

أحرزت الكينية روث شيبنغيتيش الذهبية بعدما جاءت في المركز الأول بماراثون السيدات في بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها قطر.

وانسحبت 28 من بين 68 بدأن الماراثون، الذي نظم في منتصف الليل بالعاصمة الدوحة، بسبب الرطوبة ودرجة الحرارة المرتفعة.

وقرر المنظمون بدء الفعالية في موعدها على الرغم من المخاوف بشأن درجة الحرارة التي وصلت إلى 32 درجة مئوية والرطوبة التي بلغت نسبتها 70 في المئة.

وحصلت شيبنغيتيش على الذهبية بعدما انهت الماراثون في 2:32:43 ساعة. وجاءت البحرينية روث شيليمو في المركز الثاني.

وقالت شيبنغيتيش عقب انتهاء الماراثون: "أنا سعيدة بالفوز والعودة بميدالية ذهبية إلى كينيا، لقد كان سباقا صعبا، وكنت أعرف ذلك"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت: "تدربت على هذا الطقس في أوقات الظهيرة عندما كانت الشمس ساطعة".

 

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