"نيويورك تايمز": نتنياهو يتلقى ضربة مذلة.. و28 يوما تحسم مستقبله السياسي

ترجمة- رنا عبدالحكيم

بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية الأسبوع الماضي، بدا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعرض لضربة مذلة، على حد وصف صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها.

وبرز منافسه الرئيسي، بيني جانتس، القائد العسكري السابق وزعيم حزب "بلو آند وايت" الوسطي، بقليل على زعيم الليكود المحافظ، وبدا أنه في الطريق يمنح الفرصة الأولى لتشكيل حكومة إسرائيل المقبلة.

لكن بحلول يوم الأربعاء، في تطور مفاجئ، عاد نتنياهو الذي كان يطلق عليه منذ فترة طويلة "الساحر" لمهاراته في البقاء على قيد الحياة السياسية - في مركز الصدارة.

واختاره الرئيس روفين ريفلين لمحاولة تشكيل ائتلاف، وفتح الباب أمام التحول المستمر نحو اليمين بالنسبة لإسرائيل وتقديم شريان حياة سياسي محتمل لنتنياهو، الذي يواجه لائحة اتهام وشيكة بالفساد.

ومع ذلك فإن الحظ هنا لا يرقى إلى النصر، ولا يزال مستقبل نتنياهو في السلطة بعيد المنال، فأمام نتنياهو 28 يومًا لتجميع أغلبية 61 مقعدًا على الأقل في البرلمان، وما من طريق واضح لهذا العدد. وفازت الأحزاب التي أيدت عرضه لفترة ولاية أخرى بـ55 مقعدًا فقط.

وقال جادي وولفسفيلد الباحث السياسي في مركز هرتسليا متعدد التخصصات، إن فرص نتنياهو للنجاح "ليست جيدة ولكنها ليست مستحيلة". وأضاف "لقد سحب الأرانب من القبعة من قبل"، في إشارة إلى قدرات نتنياهو على التلاعب والاحتيال السياسي.

هذه هي المرة الثانية التي يُمنح فيها نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل الأكثر بقاءً في السلطة، فرصة لتشكيل حكومة في غضون 5 أشهر؛ حيث فاز هو وحلفاؤه اليمينيون والمتشددون بأغلبية ساحقة في الانتخابات السابقة في أبريل، لكنهم فشلوا في تجميع تحالف الأغلبية بعد ذلك، مما أدى إلى تكرار الانتخابات في سبتمبر.

لكن نتنياهو هذه المرة في موقف أسوأ بقليل عن ذي قبل، تاركًا العديد من الإسرائيليين يتساءلون كيف يمكنه أن يجد أغلبية الآن لم يستطع تحقيقها في المرة الأخيرة.

ويمكن لنتنياهو أن يغري حليفه السابق الذي تحول إلى منافسه، أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب يسرائيل بيتينو العلماني المتطرف، والذي حصل على ثمانية مقاعد. وقال ليبرمان إنه سيرفض الانضمام إلى ائتلاف نتنياهو، لكن ربما- وفقا لبعض المحللين- سوف يتخلى عن وعوده الانتخابية، مفضلا مصلحة البلاد.

وكان ريفلين قد دفع نتنياهو وجانتس لتشكيل حكومة وحدة واسعة بما في ذلك كلا الحزبين، قائلا إن هذه كانت إرادة الناخبين. وفي يوم الأربعاء، قال نتنياهو إن حكومة الوحدة هي السبيل الوحيد للخروج من الجمود السياسي.

وأضاف نتنياهو: "لا يمكن لأي منا تشكيل حكومة أخرى غير مع بعضنا البعض". وقال إنه بعد حملة انتخابية صعبة، كانت حكومة الوحدة ضرورية "لتحقيق المصالحة الوطنية".

يمكن لحكومة الوحدة أن تضع البلد على طريق أكثر اعتدالًا وتوحيدًا بعد سنوات من الاستقطاب المتزايد للحكومات اليمينية والدينية.

لكن هذا، أيضًا، يبدو غير مرجح في الوقت الحالي. وقد تعهد جانتس بعدم الجلوس في حكومة يقودها رئيس وزراء يواجه قرار الاتهام، وكرر هذا الموقف يوم الأربعاء.

ويواجه نتنياهو لوائح اتهام محتملة في ثلاث قضايا فساد، ومن المقرر عقد جلسة خاصة مع النائب العام يوم الأربعاء القادم. يمكن توجيه الاتهام له في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وطرح نتنياهو حكومة ذات "قيادة مشتركة" دون أن يخوض في تفاصيل. لكن جانتس قال إنه لا يستطيع أن يرى طريقة للتوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة لأن نتنياهو قد وقع بالفعل اتفاقًا مع ثلاثة أحزاب يمينية ودينية للالتقاء في أي مفاوضات ائتلافية.

وقد دعا جانتس إلى حكومة وحدة علمانية وليبرالية باستثناء الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة.

وإذا فشل نتنياهو في تجميع ائتلاف الأغلبية في 28 يومًا، يمكن للرئيس أن يمنحه فترة 14 يومًا. وإذا واصل نتنياهو الفشل، يمكن تكليف جانتس، الذي سيكون أمامه أيضا 28 يومًا أخرى لتشكيل حكومة.

وقالت إيليت فريش المستشارة السياسية الإسرائيلية "بعد ذلك سيطالب الرأي العام كلاهما بحل وسط لتجنب الانتخابات الثالثة". وأضافت أنه يمكن لنتنياهو التخلي عن حلفائه اليمينيين والدينيين. ويمكن لجانتس التخلي عن التزامه بعدم الجلوس في حكومة مع نتنياهو.

واقترح ريفلين بالفعل حلاً خلاقًا واحدًا يعلن فيه نتنياهو أنه عاجز في حالة اتهامه، لكنه يحتفظ بلقب رئيس الوزراء طوال فترة محاكمته؛ حيث يعمل جانتس رئيسًا للوزراء بالإنابة.

وهناك احتمال آخر للحصول على دعم بين المنتقدين وهو أن نتنياهو لن يكون قادرًا على تشكيل حكومة وسيقوم بإعادة الولاية إلى ريفلين، ربما حتى قبل 28 يومًا. ويمكن ريفلين أن يمنح جانتس دوره.

لكن نتنياهو سيعتمد على فشل جانتس، مما يدفع باتجاه انتخابات ثالثة. ومن شأن ذلك أن يسمح لنتنياهو بتمديد فترة ولايته كرئيس للوزراء حتى يتم إجراء انتخابات أخرى.

والبقاء في المنصب ضروري لنتنياهو، فإذا وجهت إليه تهم جنائية، يمكنه الاستمرار في شغل منصب رئيس الوزراء حتى صدور إدانة نهائية. إذا كان له دور وزاري أقل، فسيتعين عليه الاستقالة.

وقال وولفسفيلد: "الشيء الرئيسي هنا هو من سيتلقى اللوم إذا كانت لدينا جولة ثالثة من الانتخابات". وأضاف أن نتنياهو "ليس لديه ما يخسره".