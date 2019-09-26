"CNN": معركة عزل ترامب "زلزال سياسي" و"إعصار اقتصادي"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت شبكة سي إن إن بزنيس إن فرص الاقتصاد الأمريكي في الدخول في ركود اقتصادي تتزايد، إذ لا تزال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مشتعلة، وما يزيد الطين بلة أن الرئيس دونالد ترامب يواجه الآن شبح العزل.

ومثل هذه الأوقات عصيبة على المستثمرين؛ إذ يضيف بدء التحقيق الرسمي تمهيدا لعزل الرئيس، الكثير إلى الشكوك المتزايدة التي تحوم حول الأسواق.

وبغض النظر عن المدى الذي تستغرقه إجراءات العزل، فهذه علامة استفهام أخرى تفسد التوقعات لأطول توسع اقتصادي وأطول سوق صاعد في التاريخ الأمريكي.

وعلى الرغم من أن بدء إجراءات العزل هو زلزال سياسي في واشنطن، إلا أن العواقب على بورصة وول ستريت قد تكون أقل عمقًا. ويبدو المستثمرون، في الوقت الحالي، راغبون في النظر إليها باعتبارها مجرد "أعراض جانبية".

وقال داريل جونز مدير الأبحاث في Hedgeye Risk Management: "سيشهد السوق تحديات قصيرة الأجل وسيدرك أنها مسرح سياسي أكثر من أي شيء سيؤثر بشكل أساسي على الاقتصاد".

وتراجعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، لكن العزل كان مجرد أحد العوامل العديدة التي دفعت السوق إلى الانخفاض. وارتفعت الأسهم في معظمها يوم الأربعاء حتى بعد أن أصدر البيت الأبيض نسخة من مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني، توضح أن ترامب حث أوكرانيا إلى التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وحتى الآن، تراهن الأسواق على أن الدراما السياسية لن تغير الأساسيات: أرباح الشركات والنمو الاقتصادي. هذا خاصة لأن المستثمرين يعرفون أن هناك العديد من الخطوات لعزل رئيس من منصبه. لن يقتصر الأمر على مجلس النواب للتصويت لعزل ترامب، ولكن ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ سيحتاجون إلى إدانته.

وقال جونز: "لا أعتقد أن إجراءات العزل ستنتقل إلى الاقتصاد الحقيقي".

لكن.. ماذا يعني هذا بالنسبة للحرب التجارية؟

هذا التفكير قد يتغير إذا أدت الفضيحة السياسية الأخيرة إلى تغيير فرص التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين ، أو اهتزاز المستهلكين الأمريكيين أو تحسين احتمالات قيام رئيس أقل صداقة للسوق بالاستيلاء على البيت الأبيض في عام 2021.

وتبقى الحرب التجارية أكبر مخاوف وول ستريت؛ حيث تسببت معركة الرسوم غير المسبوقة بين الولايات المتحدة والصين في خلق قدر كبير من عدم اليقين والتصنيع المضغوط وأجبرت الشركات على إصلاح سلاسل الإمداد ورفع التكاليف للشركات والمستهلكين. الحرب التجارية وحدها يمكن أن تثير الركود في الولايات المتحدة.

ويمكن أن يكون العزل سلبي بالنسبة لوول ستريت، إذا قللت من فرص التوصل إلى اتفاق تجاري، أو أدت إلى تصاعد التوترات. وإذا اعتقدت بكين أن البيت الأبيض قد تضرر بسبب الفضيحة الحالية، فقد يقرر الجلوس والانتظار حتى بعد انتخابات 2020.

وقال آرت هوجان كبير استراتيجيي السوق في شركة الأوراق المالية الوطنية "إلى أي مدى ستكون الصين مستعدة للتفاوض إذا رأوا رئيسًا ضعيفًا؟".

وحذر كريس كروجر العضو المنتدب في مجموعة كوين واشنطن للأبحاث، من أن فضيحة المساءلة يمكن أن تصرف البيت الأبيض عن المحادثات التجارية. وكتب كروجر في مذكرة للعملاء "ربما لا يمكن لترامب أو أنه لن يشارك في دبلوماسية المخاطر العالية لكسر الجمود الأمريكي - الصيني".

ويجادل آخرون بأن الفضيحة الجديدة يمكن أن تجبر ترامب على البحث عن فوز كبير قبل الانتخابات من خلال التوصل إلى اتفاق تجاري تاريخي مع الصين.

وسيكون ذلك بالطبع إيجابيًا كبيرًا للأسهم عن طريق إزالة واحدة من أكبر السلبيات التي تعيق الاقتصاد.

هل سيبقى إنفاق المستهلك قوياً؟

خارج الصين، سيكون المستثمرون في حالة تأهب قصوى لأي إشارة إلى أن الدراما السياسية في واشنطن قد تبطئ الاقتصاد. الطريقة الأكثر وضوحًا التي يمكن أن تحدث هي تضييق الإنفاق الاستهلاكي، الذي ظل مرنًا إلى حد كبير طوال الحرب التجارية وغيرها من الخلافات السياسية الأخيرة.

وقال هوجان "إن تصاعد الأخبار السيئة يمكن أن يحرك الاقتصاد الذي يحركه المستهلك". وأضاف “هل هذا شيء يجعل الناس يؤجلون شراء تلك السترة أو الثلاجة أو السيارة؟". وفي الوقت نفسه، تضاف معركة العزل إلى عدم اليقين السياسي قبل انتخابات عام 2020.

وأحد الأسئلة الرئيسية هو ما إذا كان ذلك سوف يساعد أو يؤذي فرص إعادة انتخاب ترامب. يمكن أن يتوتر المستثمرون إذا زادت الفضيحة من فرص رئيس أقل ملاءمة للأعمال في عام 2021.

وقال كولاس: "لدى السوق بعض المخاوف بشأن أن يصبح الرئيس وارين أو ساندرز". وأضاف "السوق على ما يرام مع أن يكون الرئيس القادم بايدن".

ازدهار الأسواق في نهاية التسعينات

وبنظرة تاريخية، يمكن قراءة أمثلة محدودة عن كيفية أداء السوق خلال إجراءات المساءلة. وتلك الأمثلة، بالطبع، لم تحدث في منتصف الحرب التجارية.

فعلى سبيل المثال، كانت سوق الأسهم الأمريكية غارقة بالفعل في الهبوط عام 1974، وهو العام الذي استقال فيه الرئيس ريتشارد نيكسون لتجنب إجراءات عزله وإدانته على الأرجح. وفي ذلك الوقت، كان الاقتصاد قد شل بسبب الحصار النفطي الذي فرضته أوبك وارتفاع التضخم. الأزمة السياسية لم تساعد.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 28% منذ بداية فضيحة مونيكا لوينسكي في يناير 1998، وحصل الرئيس بيل كلينتون على براءة من مجلس الشيوخ في فبراير 1999.

كما هبطت سوق الأسهم بنحو 20% في صيف عام 1998، لكن هذا التراجع كان مدفوعًا بأزمة الديون الروسية وصندوق التحوط. وتعافى مؤشر إستنادرد آند بورز من تلك المخاوف، وانتهى به الأمر إلى مستويات قياسية جديدة قبل أشهر من تبرئة كلينتون.

ويرى سام ستوفال كبير خبراء الاستثمار في CFRA أن السوق ستنجو من هذه الدراما السياسية أيضًا. وكتب ستوفال في رسالة بالبريد الإلكتروني: "في حين أن الأزمة الحالية ستضيف بالتأكيد إلى جدار القلق في السوق، فإننا لا نعتقد أنها ستؤدي إلى الركود وبالتالي لن تؤدي إلى هبوط السوق مجددا".