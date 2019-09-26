بالفيديو والصور .. أخطبوط يُغير لونه أثناء النوم!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

نشرت شبكة "بي بي إس PBS" التلفزيونية الأمريكية مقطع فيديو رائعا من فيلم وثائقي سيتم عرضه لأول مرة في 2 أكتوبر المقبل، يظهر أخطبوطا يغير لونه عدة مرات أثناء نومه.

ويحمل الفيلم عنوان "Octopus Making Contact" أو "الأخطبوط يتواصل"، ويركز على عالَم الأحياء البحرية. وفيه يظهر عالِم الأحياء ديفيد شيل من جامعة ألاسكا باسيفيك أثناء قيامه بعرض ودراسة الأخطبوط المعروف باسم "هيدي" في منزله.

وعلى مدار مدة عرض الفيلم يقوم شيل بعرض "اكتشافات رائعة" حول ذكاء الحيوان وشخصيته ومهاراته غير العادية وفقا لما قاله المنتجين.

وجاء في مقطع الفيديو الذي تم بثه صورا للأخطبوط هيدي وهو ينام رأسا على عقب بينما يتغير لون بشرته بسرعة لألوان مختلفة أثناء النوم. ويشير شيل إلى احتمال أن يكون الحيوان يحلم، على الرغم من أن هذا لم يتم تأكيده من خلال البحث، ولكن كان هذا هو الاحتمال الأقرب حتى الآن.

والأخطبوطات مثلها مثل سمك الحبار وحيوانات أخرى، من بين الحيوانات القليلة على الكوكب التي يمكن أن تغير لون بشرتها بسرعة، لتتناسب مع محيطها أو تجعلها تبرز، وفقا لمتحف سميثسونيان للتاريخ الطبيعي.

وهذه القدرة تتحق بفضل الخلايا المتغيرة الألوان أسفل سطح الجلد، والمعروفة باسم الكروماتوفور. ويمكن أن يغير الأخطبوط نسيج بشرته، على سبيل المثال، لتتناسب مع الصخور، عن طريق تغيير حجم النتوءات الصغيرة على جلده وتسمى الحُليمات.