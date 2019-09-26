الخميس, 26 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

بالفيديو والصور .. أخطبوط يُغير لونه أثناء النوم!

الخميس 26 سبتمبر 2019 03:13 م بتوقيت مسقط

الاخطبوط الملون (1)
الاخطبوط الملون (3)
الاخطبوط الملون (2)

 

ترجمة- رنا عبدالحكيم

نشرت شبكة "بي بي إس PBS" التلفزيونية الأمريكية مقطع فيديو رائعا من فيلم وثائقي سيتم عرضه لأول مرة في 2 أكتوبر المقبل، يظهر أخطبوطا يغير لونه عدة مرات أثناء نومه.

ويحمل الفيلم عنوان "Octopus Making Contact" أو "الأخطبوط يتواصل"، ويركز على عالَم الأحياء البحرية. وفيه يظهر عالِم الأحياء ديفيد شيل من جامعة ألاسكا باسيفيك أثناء قيامه بعرض ودراسة الأخطبوط المعروف باسم "هيدي" في منزله.

وعلى مدار مدة عرض الفيلم يقوم شيل بعرض "اكتشافات رائعة" حول ذكاء الحيوان وشخصيته ومهاراته غير العادية وفقا لما قاله المنتجين.

وجاء في مقطع الفيديو الذي تم بثه صورا للأخطبوط هيدي وهو ينام رأسا على عقب بينما يتغير لون بشرته بسرعة لألوان مختلفة أثناء النوم. ويشير شيل إلى احتمال أن يكون الحيوان يحلم، على الرغم من أن هذا لم يتم تأكيده من خلال البحث، ولكن كان هذا هو الاحتمال الأقرب حتى الآن.

والأخطبوطات مثلها مثل سمك الحبار وحيوانات أخرى، من بين الحيوانات القليلة على الكوكب التي يمكن أن تغير لون بشرتها بسرعة، لتتناسب مع محيطها أو تجعلها تبرز، وفقا لمتحف سميثسونيان للتاريخ الطبيعي.

وهذه القدرة تتحق بفضل الخلايا المتغيرة الألوان أسفل سطح الجلد، والمعروفة باسم الكروماتوفور. ويمكن أن يغير الأخطبوط نسيج بشرته، على سبيل المثال، لتتناسب مع الصخور، عن طريق تغيير حجم النتوءات الصغيرة على جلده وتسمى الحُليمات.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 مايو 2019

بالفيديو والصور.. أخطبوط يلتهم وجه فتاة على الهواء مباشرة

المزيد

28 مايو 2018

تعرف على فوائد الضجيج أثناء النوم

المزيد

09 مايو 2018

أضرار قد لا تعرفها عن الشخير أثناء النوم

المزيد

13 يوليو 2019

سر وضع مغنية إندونيسية شريطا لاصقا على فمها أثناء النوم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بن علوي يشارك في "ترويكا دول التعاون" مع باكستان والهند.. ويواصل اللقاءات مع وزراء خارجية الدول الصديقة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

بن علوي يستعرض مع محمود عباس تطورات الأوضاع في فلسطين.. والسلطنة تؤكد موقفها الثابت والداعم لإقامة الدولة المستقلة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

طاقات أمل مشعة وتجارب نجاح رائدة في الجولة التعريفية بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" بالرستاق

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

انتهاء التأثيرات المباشرة لـ"هيكا".. والدقم تسجل أعلى هطول أمطار

المحليات - أخبار

البنية الأساسية لـ"اقتصادية الدقم" لم تتأثر بـ"هيكا"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة